Madagascar 3 Ricercati in Europa/ Video, su Italia 1 il film con le voci di Ale&Franz

Madagascar 3 Ricercati in Europa vain onda oggi, sabato 15 maggio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La pellicola è il sequel di Madagascar 2, serie cominciata nel 2005. Alla regia troviamo un trio ormai collaudato formato da Eric Darnell, Tom McGrath e Conrad Vernon. Nella versione originale le voci sono state prestate da star molto importanti come Ben Stiller (celebre per “Una Notte al Museo” e “Zoolander”), Chris Rock (attore di serie tv tra cui “Miami Vice”, “Empire” e “Fargo”), David Schwimmer (noto come Ross Geller nella sitcom “Friends”) Jada Pinkett Smith (Niobe nella saga di “Matrix”), Frances McDormand (premio Oscar per “Fargo” e come migliore attrice per Nomadland) e Bryan Cranston (star di “Breaking Bad”).

Musica di Hans Zimmer, artista e produttore di celebri colonne sonore di film come Il Gladiatore, Pearl Harbor, Inception e la saga dei Pirati dei Caraibi. I doppiatori italiani dei personaggi principali sono i comici Ale (Alex) e Franz (Marty), Michelle Hunziker (Gloria) e Fabio de Luigi (Melman).

Madagascar 3 Ricercati in Europa, trama

La storia di Madagascar 3 Ricercati in Europa riprende un anno dopo dagli accadimenti del secondo film. A causa della scarsa competenza tecnica delle scimmie pilota, il loro aereo resta però bloccato a Montecarlo, dove si uniscono alla troupe di un circo guidato dall’anziana tigre Vitaly. Nel frattempo, in Kenya si festeggia il compleanno del leone Alex nella riserva. Qui i suoi storici amici: la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman gli regalano un plastico di fango di New York, alimentando la sua nostalgia per Central Park. I quattro amici, insieme a Re Julien, a Maurice e Mortino, decidono di tornare a casa nel loro zoo di New York e il viaggio li porterà in Europa dove, ricercati dal temibile Capitano Chantel DuBois, troveranno riparo in un circo itinerante. La tournée di spettacoli conduce l’allegra compagnia di animali nelle piazze più prestigiose d’Europa fino a concludersi nel cuore di Londra.

Video, il trailer del film “Madagascar 3 Ricercati in Europa”

