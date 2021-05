Madagascar/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks

Madagascar sarà trasmesso dalle ore 21.20 di oggi, 1 maggio, su Italia 1. Il film, girato nel 2005 da Eric Darnell e Tom McGrath è il primo di una fortunata saga che ha riscosso tantissimo successo sia da parte della critica che da parte del pubblico. Le musiche del film furono curate da Hans Zimmer, grande compositore musicale che offrì la sua arte già in differenti occasioni. Le voci italiane furono curate dalla scoppiettante coppia comica Ale e Franz, insieme a Fabio De Luigi e Michelle Hunziker.

In lingua originale, invece, il doppiaggio fu affidato a Ben Stiller, Sacha Baron Cohen e Chris Rock. Il film ha dato vita a una saga che ha conquistato il pubblico. Sicuramente si tratta di un’opera che può coinvolgere sia i più grandi che i più piccoli visto le numerose linee narrative che non possono essere seguite da tutte.

Madagascar, la trama

Le vicende di Madagascar ruotano attorno alla storia di alcuni animali dello zoo di New York. Alex il leone, Marty la Zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotama. La loro vita scorre tranquilla, osannati dai fan che amano la loro presenza scenica. Tuttavia, Marty sente forte il desiderio di tornare nel loro habitat naturale, rendendosi conto quindi del fatto che la loro vita in cattività non rispecchia in realtà la loro effettiva natura. Gli altri membri sono in disaccordo con questa scena, soprattutto perché si rendono conto di avere tutto ciò di cui hanno bisogno proprio nello zoo di New York. Marty decide quindi di scappare, ma viene seguito subito dopo da Alex, Melman e da Gloria. Una volta arrivati alla stazione, però, i cittadini allarmati chiamano la polizia: il gruppo viene quindi neutralizzato con delle frecce e viene rispedito in Africa, presso una riserva. Quando si risvegliano si trovano su una nave container e litigano: finiscono così con le rispettive casse in mare, dove approdano nel Madagascar. Qui Marty subito si sente a suo agio, mentre Alex soffre il distacco dallo zoo e comincia così a soffrire.

Passa il tempo ed il gruppo fa la conoscenza dei lemuri che abitano l’isola, capeggiati dal re Julien. La popolazione di lemuri è in realtà preda dei fossa, animali che mangiano i lemuri: il gruppo, quindi, non può fare a meno di restare e di fare amicizia con i lemuri, offrendo così tutto il loro aiuto. Alex, però, si rende conto dei suoi istinti selvaggi: morde accidentalmente Marty, ma alla fine i due si riappacificheranno. Nel frattempo, il gruppo disperde i fossa, salvando così i lemuri definitivamente. Una volta salvata la popolazione di Re Julien, il gruppo è pronto per tornare a casa: i pinguini, infatti, hanno portato sulla spiaggia la nave container dalla quale erano caduti, ma sfortunatamente ha finito il carburante. Il gruppo quindi è costretto a restare, con molta gioia, sull’isola insieme a Re Julien. I pinguini prepareranno il pesce per Alex, facendo così in modo che ritorni pacifico ed evitando che mangi quindi altre bistecche.

Video, il trailer del film “Madagascar”





