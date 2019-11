Madagascar/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, sabato 9 novembre 2019)

Madagascar va in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle ore 21,20. Si tratta del primo film di una quadrilogia che racconta le storie di questi simpatici personaggi. La regia del film è affidata a Tom McGrath e Eric Darnell mentre il soggetto è un lavoro a quattro mani fra gli stessi registi e Billy Frolick con Mark Burton. Uscito in sala nel 2005 è stato un grandissimo successo anche nel nostro paese. Tra i doppiatori italiani ci sono Ale, Franz, Fabio De Luigi, Michelle Hunziker e molti altri ancora. Nella versione originale notiamo Ben Stiller, Chris Rock e anche David Schwimmer il Ross di Friends.

Madagascar, la trama del film

La storia che viene raccontata in Madagascar è quella di Alex il leone, che è l’attrazione dello zoo di New York perché balla e canta e per questo è molto apprezzato sia dai grandi che dai piccini. I suoi amici sono Gloria, l’ippopotamo femmina, Marty e Melman, rispettivamente due esemplari maschi di zebra e giraffa. La loro vita è tranquilla e serena finché una notte un gruppo di pinguini tenta di scappare dallo zoo per andare in Antartide e si ritrova per sbaglio nel recinto di Marty. Affascinato da questa idea, Marty inizia a sua volta a pensare alla fuga e la mette in atto qualche notte successiva. Alex, Gloria e Melman si accorgono della fuga di Marty ed evadono anche loro per andarlo a cercare. Riescono a trovarlo alla stazione centrale ma vengono circondati dalla polizia che teme siano pericolosi. In particolare Alex viene narcotizzato e tutti vengono catturati e riportati indietro. Insorgono però gli animalisti che vorrebbero gli animali liberi e così lo zoo decide di spedire i quattro, insieme ai pinguini e a due scimpanzé, in una riserva naturale in Kenya. Durante il viaggio però i pinguini prendono il controllo della nave per dirigerla in Antartide: non sapendola guidare sbandano e le casse che contengono Alex, Gloria, Marty e Melman si rovesciano in mare e approdano su una spiaggia del Madagascar.

Qui fanno subito la conoscenza dei lemuri, capitanati da Julien ma i simpatici animaletti sono minacciati dalla presenza dei fossa, feroci animali carnivori, i quali però vedendo Alex scappano subito impauriti, così Julien accoglie i nuovi arrivati con molta gioia. Alex è disperato e vorrebbe ritornare a New York nella civiltà e questo è motivo di forti contrasti con Marty che invece è felice di essere finalmente libero. Il leone allora divide la spiaggia in due parti: da un lato la sua, con Gloria e Melman, che viene definita la parte civilizzata; dall’altra quella di Marty che è invece quella selvaggia. Ben presto, però, è chiaro a tutti che sulla spiaggia selvaggia non è possibile vivere da civilizzati e così anche Alex inizia ad adattarsi alla natura e tutti vivono in armonia. A rovinare i piani interviene proprio la natura: Alex inizia ad essere affamato perché non mangia le bistecche dello zoo e tenta di mordere Marty sul sedere. I lemuri capiscono la situazione ed esiliano Alex nella parte dell’isola dove sono anche i fossa, altri animali carnivori come lui. Il leone se ne va ma Marty, Gloria e Melman iniziano a sentire la sua mancanza così vanno a cercarlo. Lo trovano ma nella foresta stanno per essere mangiati dai fossa e si salvano solo per l’intervento provvidenziale di Alex. I quattro tornano sulla spiaggia dove intanto sono arrivati anche i pinguini che, raggiunto l’Antartide, hanno capito che tutto quel ghiaccio non fa per loro e vogliono ritornare a New York. Anche i quattro amici decidono di ritornare a casa ma il carburante delle nave è finito. Non resta che aspettare ancora qualche mese il passaggio della prossima nave, insieme a Julien, ormai il re della spiaggia.

Il trailer di Madagascar





