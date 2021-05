Madagascar/ Video, su Italia 1 il film della Dreamworks (oggi, 22 maggio 2021)

Madagascar va in onda dalle ore 16.00 oggi, 22 maggio 2021, su Italia 1. La pellicola, del 2005, vede alla regia il duo composto da Eric Darnell e Tom McGrath, che hanno messo in scena la loro sceneggiatura scritta insieme a Mark Burton e Billy Frolick. Si tratta del primo capitolo di una saga d’animazione molto famosa e amata dai più piccoli. Come capita fin troppo spesso ci troviamo di fronte al migliore della saga che ha regalato comunque grandi successi. Stasera Italia 1 poi proporrà lo spinoff della saga I Pinguini di Madagascar che sicuramente ci rallegrerà ulteriormente.

Madagascar, la trama del film

Il film Madagascar racconta le vicende del leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman. I quattro animali trascorrono la loro vita serena nello Zoo di Central Park a New York, tra le coccole dei custodi e le attenzioni dedicate loro ogni giorno dalle migliaia di visitatori che si recano al parco. La loro esistenza cambierà nel momento in cui Marty decide di evadere dallo zoo. I suoi compagni si mettono alla ricerca della zebra scomparsa, finendo coinvolti in alcune manifestazioni di animalisti.

Per uno scherzo del destino, i quattro animali esotici finiranno dentro alcune casse dirette verso l’Africa. E proprio durante questo viaggio verranno dirottati verso il Madagscar. Qui i quattro amici dovranno adattarsi alla vita nella Natura, ben lontani dagli agi e dalle coccole ai quali erano abituati quando erano a New York. Sulla loro strada Marty, Alex, Gloria e Melman incontreranno i pinguini, con i quali all’inizio si scontreranno ma che poi diventeranno loro fedeli alleati e amici durante la permanenza sull’isola al sud del continente africano.

Video, il trailer del film “Madagascar”

