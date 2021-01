Madalina Diana Ghenea/ Il fidanzato? I flirt con Gerard Butler, Michael Fassbendere e Matei Strata…

Madalina Diana Ghenea e i suoi uomini

Madalina Diana Ghenea non ha bisogno di presentazioni visto che il grande pubblico la conosce non solo per il suo lavoro di modella ma anche di attrice. In questi giorni la bella rumena è finita sotto la lente per via del presunto flirt con Nicolò Zaniolo che lei stessa però ha smentito seccamente anche se nessuno, al momento, ci ha creduto fino in fondo. Non è la prima volta che la Ghenea finisce al centro di gossip, veri e presunti, e se quasi dieci anni fa è stata data per certa la sua relazione con l’attore Gerard Butler, qualche mese dopo si è parlato addirittura di un flirt con l’attore irlandese Michael Fassbendere poi con l’imprenditore Matei Strata.

Proprio dall’amore con lui è nata la piccola Charlotte, sua figlia, ma nel 2019, dopo tre anni insieme, è arrivato l’addio per alcuni tradimenti da parte di lui. Una vita movimentata quella di Madalina Diana Ghenea che continua ad essere sotto i riflettori anche in questi giorni seppur lontana dai set televisivi o cinematografici. Questa sera, però, tutto questo cambierà visto che sarà in studio come ospite di Affari Tuoi Viva gli sposi, per la felicità dei suoi fan.

Madalina Diana Ghenea torna alla corte di Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2016

La bella attrice, che ha iniziato la sua carriera come modella nel suo Paese e poi a Milano, ha segnato la svolta nella sua carriera con la sua apparizione nel video de Il tempo tra di noi, la canzone di Eros Ramazzotti, e l’anno dopo era già protagonista dal calendario Peroni e si fa conoscere al grande pubblico con uno spot televisivo per la 3 Italia insieme a Raoul Bova e Teresa Mannino.

Da lì in poi mette insieme una serie di successo che prima la vogliono al talent Ballando con le stelle in coppia con Simone di Pasquale, e poi sul set del film I soliti idioti e Razzabastarda, opera prima di Alessandro Gassmann. La sua carriera da attrice continua poi con Dom Hemingway, diretto da Richard Shepard, e con Youth – La giovinezza. Proprio Carlo Conti, che questa sera la ritroverà dietro ad uno dei pacchi del programma di Rai1, l’ha voluta al Festival di Sanremo come conduttrice nel 2016. Cosa racconterà sul rapporto di coppia e cosa potrà consigliare ai due promessi sposi che giocheranno questa sera?

