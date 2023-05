Madalina Doroftei, fidanzata Alessandro Egger/ “L’amore rafforza perché è reale”

Madalina Doroftei, chi è la fidanzata di Alessandro Egger

Madalina Doroftei è la fidanzata di Alessandro Egger, ospite oggi, lunedì 22 maggio 2023, di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Nata in Romania, Madalina ha iniziato molto giovane la carriera di modella: “La mia avventura nella moda inizia all’età di 14 anni durante un concorso di bellezza al liceo, l’occasione per poi essere scoperta da una piccola agenzia in Romania. Da qui sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela”, ha raccontano a WonderYou. Entrambi modelli, Madalina e Alessandro hanno hanno più volte condiviso il set fotografico insieme: “Quando siamo al lavoro non ci comportiamo come fidanzati, vige il principio della professionalità, tanto che molte persone, non se ne accorgono nemmeno che lo siamo”. I due stanno insieme da oltre dieci anni. I due vivono a Londra e insieme sono diventati azionari di un’azienda.

Madalina Doroftei e Alessandro Egger: insieme anche sul lavoro

In occasione della festa di San Valentino, Madalina Doroftei ha scritto su Instagram una romantica dedica per il fidanzato Alessandro Egger: “Dicono che l’amore è cieco. Non sono d’accordo. L’infatuazione è cieca, l’amore è onniveggente e tollerante. L’amore è vedere tutti i difetti e le imperfezioni e accettarli. L’amore è accettare le cattive abitudini e i manierismi e aggirarli. L’amore è riconoscere tutte le paure e le insicurezze e scoprire che il proprio ruolo è consolare. L’amore lavora attraverso tutte le sfide e i momenti dolorosi. L’infatuazione è fragile e andrà in frantumi quando la vita non è perfetta. L’amore è forte e rafforza perché è reale”. Durante l’esperienza a Ballando con le stelle, Egger ha fatto coppia con la ballerina Tove Villför, nessuna gelosia da parte della fidanzata: “Si sentono, si messaggiano, so che finora le ha fatto due regali…”, aveva detto Egger ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang

