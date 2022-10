Madalina Doroftei, fidanzata Alessandro Egger/ “Non ci comportiamo come tali…”

Madalina Doroftei, ecco come Alessandro Egger l’ha conquistata

Madalina Doroftei è la fidanzata del “ballerino” Alessandro Egger, attualmente impegnato da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle 2022. Il ragazzo è innamorato di Madalina da oltre dieci anni. I due vivono a Londra e nonostante i molteplici impegni che li dividono sono inseparabili. Il loro grande amore, d’altra parte è scoppiato quando erano ancora giovanissimi e nel corso degli anni si è rinsaldato profondamente. La passione in tutti questi anni non è mai venuta a meno, come ha raccontato Madalina, evidenziando l’instancabile romanticismo del suo Alessandro. ”Una volta ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore”, ha confidato Madalina. Nella sua avventura a Ballando con le Stelle, Alessandro non si è ancora aperto del tutto sulla sua vita privata, ad eccezione del rapporto compromesso con la madre.

Per quanto riguarda la storia con la Doroftei sappiamo che i due hanno deciso di avviare insieme un progetto imprenditoriale, anche se non è chiaro in quale ambito. Di certo, Alessandro e Madalina separano nettamente l’aspetto professionale da quello sentimentale: “In quel caso non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati”, hanno infatti raccontato in una recente intervista. La ragazza, ad ogni modo, lavora principalmente come modella, un sogno che coltiva fin dall’età di 14 anni e che porta avanti con grande successo: “Fui scoperta da una piccola agenzia in Romania, da li poi sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela”

