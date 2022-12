Madalina Ghenea derubata a Fiumicino/ Sottratto trolley con gioielli e beni di valore

Madalina Ghenea derubata a Fiumicino: sottratto un trolley con beni preziosi

Negli scorsi giorni Madalina Ghenea è stata vittima di una brutta disavventura, non appena sbarcata in Italia per un’occasione importante. La popolare modella e attrice rumena è stata infatti derubata all’aeroporto di Fiumicino, dove un malintenzionato le ha portato via una valigia carica di gioielli preziosi e beni personali all’uscita dal gate. A riportare la notizia e a riscostruire la dinamica del fatto, che risalirebbe a domenica sera, è Adnkronos.

Madalina Ghenea/ "Studi? Frequenterò un corso di cinema. Mi affascina..."

Il furto sarebbe frutto di un piano premeditato e ben congeniato dal ladro, che avrebbe scoperto gli spostamenti della Ghenea, cogliendola sul fatto all’uscita dall’aeroporto. La modella era impegnata per lavoro a Riyad, in Arabia Saudita, dalla quale era partita per sbarcare a Roma e ricevere un premio alla carriera: l’occasione è l’invito al Magnifica Awards Roma, nel corso di una serata organizzata da Tiziana Zampieri.

Madalina Ghenea/ "Mi dissero che non potevo avere figli: Charlotte è la mia felicità"

Madalina Ghenea, l’arrivo in aeroporto e l’azione del ladro

L’incubo vissuto da Madalina Ghenea è avvenuto all’uscita del gate di Fiumicino, dove il ladro è entrato in azione sfruttando la grande confusione. Avrebbe così sottratto uno dei trolley della modella contenente i beni personali di maggior valore: non solo gioielli preziosi di un noto brand di lusso, ma anche oggetti personali di indiscusso valore. Sempre secondo quanto riportato da Adnkronos, tutto sarebbe accaduto sotto gli occhi del conducente dell’auto a noleggio che stava attendendo l’attrice.

Madalina Ghenea in barca con Andrea Castagnola/ A Portofino tra sorrisi, scherzi e...

La modella avrebbe tentato di rincorrere il ladro e recuperare la valigia, ma inutilmente: ha pertanto sporto denuncia alla polizia giudiziaria dell’aeroporto di Fiumicino, che sta indagando sull’accaduto. Negli ultimi anni Madalina Ghenea ha vissuto un altro incubo simile. Pochi anni fa, infatti, di ritorno in Italia scoprì che la serratura della porta di casa era forzata. In quell’occasione i malintenzionati non prelevarono nulla di prezioso appartenente alla modella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA