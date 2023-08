Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov fidanzati/ Abbracci tra le onde del mare e…

Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov nuova coppia

Non sembrano esserci più dubbi sulla storia d’amore tra Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov. La coppia è stata pizzicata a Maratea dove lei ha ricevuto un premio nel corso del Festival Cinematografico dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto, pubblica le foto della Ghenea che ha ritrovato l’amore accanto al tennista bulgaro. Le voci di una relazione tra i due giravano da tempo e la conferma era arrivata lo scorso giugno con una Instagram Story. La coppia si è concessa la prima uscita pubblica a Roma durante gli Internazionali di Tennis.

Oggi, però, arrivano nuove foto per quella che si candida ad essere una delle coppie più belle del mondo dello show business. Nelle foto pubblicate da Chi, infatti, i due, bellissimi, passeggiano e si lasciano andare a sorrisi e sguardi complici tra le onde del mare.

Madalina Ghenea nel cuore di Grigor Dimitrov dopo Maria Sharapova

Grigor Dimitrov ha conquistato il cuore di Madalina Ghenea, ma prima della splendida attrice, il tennista ha avuto altre fidanzate famose e bellissime. Per tre anni, infatti, è stato fidanzato con l’ex tennista russa Maria Sharapova. Della sua vita privata, però, non si sa altro se non che il suo cuore batte per Madalina Ghenea.

Quest’ultima, oltre a vivere un momento sereno sentimentalmente, sta vivendo un periodo magico anche sul lavoro. In occasione del premio ricevuto durante il Festival cinematografico di Maratea, infatti, ha spiegato di poter continuare a lavorare anche grazie alla presenza della madre che la aiuta con sua figlia Charlotte.

