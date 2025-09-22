Madalina Ghenea - accostata a Salvatore Angelucci - sarebbe tornata single: sui social destano curiosità le foto con l’ex fidanzato.

Parlare di storia d’amore sarebbe forse eccessivo dato che i diretti interessati non hanno mai reso pubblica la liaison; eppure, come racconta Vanity Fair, potrebbe essere giunta al capolinea la presunta relazione tra Madalina Ghenea e Salvatore Angelucci. Gli ultimi rumor che la vedevano legata all’ex tronista di Uomini e Donne – oggi dj – hanno infatti dovuto correggere il tiro proprio di recente parlando di una possibile – se di liaison si è trattato – rapporto al capolinea.

Madalina Ghenea e Salvatore Angelucci si sono lasciati? Pare proprio di sì e con l’attrice che sarebbe tornata single spuntano nuovi retroscena e dettagli che rendono la vicenda ancor più ricca. In particolare, sarebbero spuntate sui social delle foto dal sapore nostalgico, dal profumo di ritorno di fiamma. Una gallery dove c’è anche Alvise Rigo, ex fidanzato di Madalina Ghenea.

Madalina Ghenea e Alvise Rigo – come racconta Vanity Fair – in passato avrebbero avuto una breve liaison e ad oggi sarebbero ancora in ottimi rapporti. Semplice casualità la comparsa di foto in compagnia della vecchia fiamma? Potrebbe essere, i più maliziosi potrebbero pensare ad un tentativo per far ingelosire qualcun altro; o addirittura, un messaggio che preannuncia un possibile ritorno di fiamma. In ogni caso, Madalina Ghenea continua a rispedire al mittente tentativi di intromissione nella sua vita privata da parte del mondo della cronaca rosa e gossip; in ogni caso, qualche indizio sfugge sempre e chissà che presto non arrivi un puzzle quasi completo del suo attuale quadro sentimentale.