Madalina Ghenea, fidanzata con Grigor Dimitrov/ Lei: “l’amore è un’emozione forte”

Madalina Ghenea, dopo il flirt con Nicolò Zaniolo, ha ritrovato l’amore con il tennista bulgaro Grigor Dimigrov. Di recente i due sono stati paparazzati insieme al Festival cinematografico di Maratea, occasione in cui l’attrice ha ricevuto un premio.

“E’ la prima volta che ho accanto il mio compagno quando ricevo un premio, non mi era mai successo prima, e ne sono contentissima” afferma il volto del cinema ai microfoni di Diva e Donna: “L’amore è un’emozione forte e avere accanto una persona che ti sostiene, ti appoggia, condivide momenti è ancora più emozionante. E’ stata una scelta sua di venire con me qui a Maratea e mi ha reso felice riuscire a portare un pezzo della mia vita privata nel mio lavoro, visto che ho sempre fatto tutto da sola. Questa volta so con chi brindare a questo premio“.

L’attrice, ai microfoni del settimanale Diva e Donna, ha parlato del bel rapporto che ha creato con Charlotte, la figlia nata nel 2017 dall’ex compagno Matei Stratan.

“Abbiamo un rapporto bellissimo. E’ la mia migliore amica, una compagna di viaggio, che mi spinge a lavorare sempre di più. Siamo molto complici, vive questo mio mondo lavorativo con gioia, è attratta da abiti, accessori, scarpe ed è proprio lei che mi dà l’ok sulla scelta dei miei abiti. La porto con me quanto più possibile, per condividere tutto insieme e farle vedere nuovi posti” afferma Ghenea e poi conclude con un pensiero alla mamma: “Poi ringrazio mia madre, che mi ha sempre sostenuta e spinta a realizzare il mio sogno“.

