Madalina Ghenea ha chiuso la questione del presunto flirt con Nicolò Zaniolo? Sembra proprio che i due non siano più osservati speciali da parte del gossip soprattutto da quando lei ha smentito la notizia della loro relazione, notizia che era nata proprio dal comportamento del bel calciatore che, questa sera, insieme a mamma Francesca, sarà ospite di C’è Posta per te. oppure no? Nelle scorse settimane in molti avevano parlato della relazione di Zaniolo con la bella attrice e modella e tutto perché i due hanno iniziato ad essere un po’ complici sui social dove lo stesso calciatore continua a commentare le foto della Ghenea facendole delle dediche che poi, puntualmente, cancella. Il mistero si è infittito fino a quando i titoli dei giornali si sono moltiplicati fino a che la diretta interessata non ha smentito.

Madalina Ghenea, gossip con Nicolò Zaniolo dimenticato?

Per tutta risposta, Nicolò Zaniolo, si è lanciato in una dedica per una misteriosa Miss M che in molti hanno subito collegato proprio a Madalina Ghenea che, dal canto suo, ha dato mandato ai suoi avvocati di smentire il gossip che la riguarda. Secondo i bene informati e alcune non precisate fonti, sembra che la coppia sia alle prese con una conoscenza e di un flirt che sta diventando via via qualcosa di più serio nonostante la distanza, visto che lei abita a Milano con la sua bambina e lui a Roma. Quale sarà la verità? Quello che è certo è che C’è Posta per Te è stata registrata mesi fa e molto probabilmente il flirt o il presunto flirt non esisteva ancora.



