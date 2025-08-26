Il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea potrebbe essere un famosissimo ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi e dove sono stati avvistati

Il nuovo fidanzato della bella Madalina Ghenea sarebbe un volto molto famoso di Uomini e Donne. È questa l’indiscrezione che corre ormai da giorni sul web e che sembra trovare conferma nella segnalazione che sta circolando nelle ultime ore e che vede i due insieme. La modella e attrice rumena, che il pubblico conosce per film come Youth – La Giovinezza e House of Gucci, già legata in passato a Gerard Butler e Nicolò Zaniolo, è stata avvistata insieme all’ex tronista Salvatore Angelucci.

Angelucci è stato uno dei tronisti più discussi di Uomini e Donne. Il suo percorso si concluse con la scelta dell’allora amatissima corteggiatrice Paola Frizziero, ma la loro storia fu subito molto complicata, soprattutto per la presenza, tra i due, di Karina Cascella. Quella che si credeva fosse soltanto un’amicizia si trasformò, infatti, in una storia d’amore, tanto che Salvatore e Karina hanno poi avuto una figlia insieme.

Salvatore Angelucci di Uomini e Donne è il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea? Dove sono stati avvistati

La storia tra Salvatore Angelucci e Paola Frizziero finì inevitabilmente, e poco dopo iniziò quella con Karina Cascella, poi finita qualche tempo dopo. L’ex tronista ha avuto poi fidanzate e flirt, per poi vivere un periodo da single, a quanto pare finito. Sì, perché Angelucci è stato avvistato in aeroporto, a Ibiza, proprio insieme a Madalina Ghenea, confermando in questo modo le indiscrezioni che circolano già da tempo su una loro possibile relazione sentimentale. Queste parlano di un rapporto iniziato già a inizio 2025 e vissuto finora con grande discrezione. Una segretezza che tuttavia viene meno oggi, con la segnalazione dei due insieme a Ibiza. Potrebbe essere questo a portare la coppia ad ufficializzare la loro relazione.