Madalina Ghenea in barca con Andrea Castagnola/ A Portofino tra sorrisi, scherzi e…

Bellissima, reduce dalla fatiche del set di House of Gucci dove ha interpretato Sophia Loren, Madalina Ghenea si gode un po’ di meritato relax in barca. Approfittando del primo assaggio d’estate, la modella e attrice si è rilassata a bordo di una barca in compagnia di un amico con cui ha trascorso la giornate tra sorrisi e scherzi. Ad immortalare il tutto è il settimanale Oggi che, nel numero in edicola, pubblica le foto di Madalina Ghenea che, splendida in bikini, si gode la giornata in quel di Portofino. Nessun gesto romantico che faccia pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole tra Madalina Ghenea e il suo amico con cui si gode una semplice giornata in barca. Nessun flirt all’orizzione, dunque, tra la Ghenea a Andrea Castagnola, questo il nome del ragazzo insieme alla modella.

Madalina Ghenea/ Fidanzati e flirt della modella: da Gerard Butler a Nicolò Zaniolo

Madalina Ghenea single: l’estate le porterà l’amore?

Madalina Ghenea si gode la vita da single in barca in compagnia degli amici. Al centro del gossip, la modella si gode l’estate insieme agli amici. Sempre bellissima e molto corteggiata, per il momento, la modella sembrerebbe non avere nessun fidanzato al suo fianco. Sui social, infatti, pubblica soprattutto foto dei suoi lavori proteggendo la sua vita privata da gossip e indiscrezioni. I paparazzi sono pronti, tuttavia, ad immortalare i suoi movimenti nelle prossime settimane. Con l’estate, il sole e il mare, la Ghenea aprirà il cuore all’amore? Per scoprirlo non ci resta che aspettare. L’estate ha ormai travolto i vip e con la bella stagione i nuovi amori sono pronti a scoppiare.

