Madalina Ghenea “Minacciata di morte per oltre 6 anni da una stalker”/ “Sapeva tutto”

Madalina Ghenea, attrice originaria della Romania, si è messa a nudo di fronte alle telecamere di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. La sua infanzia, innanzitutto, è stata molto felice e dedicata all’arte, in quanto “mia madre sognava per me una carriera importante. Ho provato il pianoforte e il canto, cullando l’aspirazione del cinema. Sono arrivata in Italia e a 14 anni ho iniziato a fare la modella, per poi cominciare a lavorare sul grande schermo dodici anni fa. All’inizio il gossip mi dava fastidio, lo vivevo male, poi ho imparato in fretta a tenere la mia vita privata quanto più possibile. Proteggo tantissimo la mia intimità e mia figlia Charlotte”.

RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA/ "Così GOL può aiutare a individuare gli occupabili"

Ad oggi, Madalina Ghenea è innamorata dell’amore e delle emozioni, sulle quali “ho strutturato tutte le mie scelte. Io soffro un po’ di inadeguatezza, ho sempre un punto di domanda che accompagna tutto quello che faccio. Ho trovato il mio equilibrio facendo beneficenza per tanti anni, anche lavorando negli ospedali ad Haiti e prendendomi cura di quei bambini. Dopo qualche settimana lì, ho scoperto che la mia esistenza aveva finalmente un senso”.

Colf e badanti 2023/ Come trovarle? Mancano risorse: famiglie in difficoltà

MADALINA GHENEA: “FINALMENTE HANNO INDIVIDUATO LA MIA STALKER”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Madalina Ghenea ha approfondito una pagina terribile del suo privato, che ha purtroppo vissuto per anni: “Il 13 gennaio scorso la Procura della Repubblica di Milano ha individuato la stalker che a lungo mi ha vessato e mi ha sostituito con tanti profili falsi sui social. Devo ringraziare la Procura e la pm, che hanno portato un po’ di pace nella mia famiglia”.

Per più di 6 anni Madalina Ghenea ha avuto quasi paura di denunciare ciò che le accadeva sui social: “Ho ricevuto offese e anche minacce di morte, quasi ogni giorno – ha ammesso –. Accettavo, sbagliando, quelle parole forti, dure, che sicuramente non mi merito. Questa donna scriveva anche sui profili Instagram dei marchi di cui ero testimonial. Sapeva benissimo gli alberghi e i luoghi degli eventi a cui avrei dovuto presenziare. Ho avuto tanta paura, anche se fisicamente penso di non averla mai incontrata”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: con Quota 41 assegno soddisfacente (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA