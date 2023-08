Madalina Ghenea: “Un bimbo purtroppo non ce l’ha fatta…”/ “Basta con speculazioni senza senso!”

Madalina Ghenea, la toccante dedica per la scomparsa prematura di un bambino

Il contesto dei social è ormai un mezzo consolidato dal punto di vista della comunicazione, soprattutto quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Per i volti noti non c’è modo più diretto per condividere con i propri follower le emozioni divise tra vita quotidiana e professionale. Nelle ultime ore non è passato inosservato un toccante post pubblicato da Madalina Ghenea che, a pochi giorni dalla liaison ufficializzata con Grigor Dimitrov, pare abbia affrontato un momento particolarmente triste legato ad un tragico lutto.

Come riporta Leggo, il toccante post pubblicato da Madalina Ghenea sarebbe riferito alla tragica scomparsa di un bambino alle prese con una grave malattia. L’attrice era particolarmente legata al piccolo e non ha voluto palesare tutto il suo dolore anche per smentire una serie di voci e rumor infondati che erano iniziati a circolare sul suo conto. “Per un paio di giorni avevo deciso di mettere offline il mio profilo Instagram a causa di un lutto che mi ha colpito profondamente”. Inizia così il messaggio social di Madalina Ghenea, a corredo di una foto con un fiocco nero a simboleggiare il lutto e seguita dal triste addio: “RIP little angel!”.

Madalina Ghenea, il tragico lutto “macchiato” da spregevoli illazioni sulla sua vita privata

Nel prosieguo del post pubblicato su Instagram, Madalina Ghenea entra nel merito dell’immenso dolore vissuto in questi giorni. “Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l’ha fatta e che nell’arco di questi mesi avevo aiutato in tutti i modi in cui mi era stato possibile per dargli, nel mio piccolo, una speranza per superare una grave malattia”. Le parole dell’attrice trasudano dolore e sconforto, difficile comprendere a pieno quanto possa fare male la scomparsa di una piccola anima innocente.

Dopo aver accennato al dolore vissuto per la scomparsa prematura di un tenero bambino, Madalina Ghenea è poi entrata nel merito delle voci che avrebbero toccato la sua vita privata ignorando il delicato momento vissuto dall’attrice. “Mai avrei pensato che si creassero illazioni di ogni tipo sulla mia vita privata e mai avrei pensato di dover giustificare un mio gesto privato, dettato dal cuore, per via di voci incontrollabili che mi hanno lasciata allibita”. La modella ha poi concluso: “Questo solo per chiarire e mettere la parola fine a speculazioni senza senso sulle quali preferisco stendere un velo pietoso! Hi everyone”.











