Madalina Ghenea rimasta vittima di stalking con Leonardo Maria Del Vecchio: "Non poteva neanche lavorare"

La super modella rumena Madalina Ghenea torna sotto la lente d’ingrandimento per via della questione stalking che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi. La donna ha infatti confessato in passato di essere rimasta vittima di stalking insieme all’ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio, il tutto organizzato da una donna che aveva messo nel mirino l’attrice, accostata in passato a vari gossip. “C’erano giorni in cui Madalina non riusciva neanche a lavorare, era un po’ triste.

Poi, quando sono diventato anche io target”, ossia bersaglio, «di questa persona» che «mi scriveva da account fake parlando male di lei, le ho parlato” ha spiegato Del Vecchio riguardo alla dolorosa questione che ha provocato una delusione e una sofferenza importante nella ragazza.

Madalina Ghenea e la questione stalking

Una crisi di qualche anno che oggi ha avuto forse un epilogo in tribunale. Madalina Ghenea, da anni» era perseguitata «da questa donna» la quale inviava messaggi, via sociali, «a tutti i suoi amici e anche a lei». Del Vecchio, che ha avuto una storia d’amore con la modella-attrice nel periodo dell’emergenza Covid, ha presenziato in tribunale all’udienza, raccontando nel dettaglio l’accaduto che ha visto protagonista la malcapitata attrice Madalina Ghenea.

La relazione tra l’attrice e modella rumena si è poi conclusa, ma la questione vissuta da vicino con Leonardo Del Vecchio è rimasta sulla pelle dell’artista, che spera di essersi messa alle spalle una volta per tutte questa drammatica vicenda.