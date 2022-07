Madame all’Isola dei Famosi? La risposta spiazza/ “L’unico motivo per cui la farei…”

Madame, dal palco all’Isola dei Famosi?

Madame è sicuramente tra le artiste della nuova generazione più amate dai giovanissimi, ma anche molto apprezzata dal pubblico più adulto e dagli addetti ai lavori. Talentuosa, con la musica che le scorre nelle vene e tante cose da dire con le sue canzoni, Madame ha conquistato un pubblico ancora più grande partecipando al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce che ha ottenuto un grandissimo successo. A soli vent’anni ha già all’attivo numerose hit: Voce, Marea, Tu Mi Hai Capito, L’Eccezione ed è anche autrice di altri artisti come Laura Pausini per la quale ha scritto il brano Scatola.

Un nome, quello di Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, destinato a scrivere pagine importanti della musica italiana. I fan, tuttavia, vorrebbero vederla anche in altre situazione e, nel corso di una diretta Instagram è arrivata una domanda a cui l’artista ha risposto con sincerità.

Madame: ecco perchè parteciperebbe all’Isola dei Famosi

Nel corso di una diretta Instagram, Madame ha tenuto compagnia ai suoi followers rispondendo a diverse domande. Come fa sapere Biccy, tra le tante domande che le sono state poste è spuntata anche quella sull’Isola dei Famosi. Qualcuno, infatti, ha chiesto a Francesca Calearo se, in futuro, parteciperebbe come concorrente al reality show.

“L’Isola dei Famosi no, non credo. L’unico motivo per cui la farei sarebbe per una questione fisica“, è stata la risposta sincera dell’artista che potrebbe accettare di rinunciare al cibo trascorrendo diverse settimane in Honduras solo per motivi fisici.

