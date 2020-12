Madame/ “Baby invita a scegliere un atteggiamento più menefreghista” (X Factor)

Madame, al secolo Francesca Calearo, sarà ospite nella semifinale di X Factor 2020. L’arista vicentina, classe 2002, duetterà sulle note del suo ultimo singolo “Baby” con Blind. In un’intervista a Cosmopolitan la giovanissima Madame ha rivelato di aver lasciato il liceo: “Ora frequento una scuola privata a frequenza non obbligatoria per dedicarmi interamente al mio lavoro. La scuola comunque è sempre entrata nella mia musica, perché alcuni professori sono illuminati”. L’arista ha iniziato a farsi conoscere a settembre 2018 con il singolo “Anna”, ritratto di una ragazza che sa come fregarsene e afferrare il lato bello. A dicembre 2018 è uscito “Sciccherie”, in cui sono elencate tutte quelle cose di cui ci si circonda ma di cui ipoteticamente si potrebbe fare a meno. Anche il video della canzone, esprime questa idea: all’inizio Madame appare con un look hip hop con tanto di catena d’oro al collo. Scena dopo scena, però, la cantante si spoglia di tutti quegli orpelli inutili. Nel singolo “17” parla della visione della donna in un ambiente fortemente maschile come il rap.

MADAME: IL SUCCESSO CON “BABY”, IL FEAT CON MARRACASH

Il talento di Madame non è passato inosservato e alcuni rapper hanno voluto collaborare con lei: Ensi l’ha voluta nel brano “Mira”, Night Skinny ha inserito nel suo disco “Mattoni” il feat. “.Rosso” con lei e Rkomi. Infine Marracash, che l’ha definita “La donna che serviva al rap italiano”, l’ha voluta per dare “voce” alla sua anima nel brano “Madame – l’anima”. “Fabio, mi ha commosso vedere il mio nome affianco al tuo… mi ha commosso fumare 30 sigarette in una sera per scrivere due barre… Tu sei e sarai una di quelle motivazioni che mi farà andare avanti con i denti e le unghie”, ha scritto Madame su Instagram per ringraziare il rapper. Il 28 febbraio 2020 è uscito il suo ultimo singolo “Baby”, che parla di un amore lasciato libero di essere insicuro. Intervistata da Cosmopolitan, Madame ha raccontato come sono nati i suoi successi: “Ogni canzone nasce da un input originale, da una persona meravigliosa, come Anna, da una riflessione sociale, come Sciccherie, o, per esempio, dalla storia della mia migliore amica Matilde, che, per amore. sta vivendo una delle esperienze più pesanti della sua vita. Baby è l’invito a scegliere un atteggiamento più sciolto e più menefreghista”.



