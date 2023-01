Madame cancella post sul mancato vaccino/ “Indagine sul Green pass farà il suo corso”

Madame cancella il post-spiegazione sul falso Green Pass

Madame torna a far parlar di sé dopo essere finita nell’occhio del ciclone per essere oggetto di un’inchiesta sui falsi Green Pass. La cantante, che sarà tra i protagonisti di Sanremo 2023, qualche giorno fa aveva spiegato la propria “verità” in un post su Instagram nel quale aveva raccontato di non essersi vaccinata per paura. L’artista ha infatti scaricato la responsabilità sui propri genitori, che da sempre hanno dato spazio alla medicina alternativa evitando farmaci tradizionali. Anche nel caso delle vaccinazioni per Covid-19, i genitori di Madame avrebbero evitato di affidarsi alla scienza, convincendo anche la figlia a fare lo stesso.

Sui social, la cantante ha scritto: “Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso. I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi. Tutto “il bene nel male””.

Il post cancellato di Madame

Solo qualche giorno fa, Madame aveva spiegato in un post social cosa sarebbe accaduto con la questione del vaccino e del Green Pass. Il suo post iniziava così: “Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. Non ho eseguito prontamente il vaccino del covid”, aveva confessato, precisando ancora: “Si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa a finire in un girone infernale di complottismo. Durante il covid i miei ci cascano”.

Dopo la scelta di documentarsi, affidandosi a medici, “noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura. Ho intuito di aver tenuto le orecchie tappate troppo a lungo. Un giorno a pranzo in montagna arriva una telefonata dalla questura“, ha spiegato ancora Madame. Così, “dopo una lunga chiacchierata con un medico”, la scelta di sottoporsi a tutte le vaccinazioni di cui aveva bisogno. Adesso, quel post nel quale raccontava la verità, è stato cancellato.











