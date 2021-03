Madame, canzone “Voce”/ Nel testo si intravede un cuore spezzato… (Sanremo 2021)

Madame, 19 anni, è la più giovane cantante in gara tra i big al Festival di Sanremo 2021. La cantante, al suo debutto con la canzone “Voce”, è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston “struccata” ad arte da Dior Makeup e a piedi nudi. Un gesto di delicata ribellione che altre cantanti, prima di lei, hanno sperimentato, come Elisa Toffoli e Anna Oxa. “Bravissima”, “Top del top, genia” e “Simbolo di libertà” hanno commentato alcuni utenti sui social. Il carattere moderno di Madame, diventata famosa con il pezzo rap “Sciccherie”, è stato ben rappresentato dal tailleur di specchi pensato per lei da Maria Grazia Chiuri di Dior. “Voglio che il mondo si rifletta su di me. Voglio sentire il mio corpo che assorbe le immagini o le rigetta sotto forma di fasci di luce. Voglio essere verità, voglio essere trasparente, voglio essere pura, voglio essere vera”, ha scritto Madame su Instagram spiegando la scelta del look.

Madame: con la sua “Voce” esclusa dalla top ten della classifica di Sanremo 2021

Al termine della prima serata Madame si è classificata all’undicesimo posto, mentre dopo la seconda serata è slittata al ventesimo posto della classifica complessiva dei 26 big. In occasione della terza serata la giovane Madame si è esibita con il celebre pezzo di Adriano Celentano “Prisencolinensinainciusol”, arrivando 18esima secondo i voti dell’orchestra del Festival di Sanremo. Al momento, Madame è esclusa dalla top ten della classifica generale, stilata dopo le prime tre serate. Questa sera, venerdì 5 marzo, Madame tornerà sul palco con la sua “Voce”.

Nel testo si intravede un cuore spezzato, un’anima giovane, ma già malinconica nei ricordi di qualcosa che non c’è più: “Mi ricordo di te / Ricordo i mille giri sulle giostre su di te / Ho fatto un’altra canzone / Mi ricorda chi sono…”. Ciò che colpisce di Madame sul palco è la forte personalità di una diciannovenne con una grande capacità di muoversi sola, senza bisogno di troppi fronzoli se non la sua voce.



