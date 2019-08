Madame, chi è?/ Video: Francesca Calearo, la trapper lanciata da Cristiano Ronaldo

Francesca Calearo, meglio nota come Madame, è il nuovo fenomeno del web. E tutto questo grazie a… Cristiano Ronaldo. Sì, proprio il fuoriclasse portoghese che gioca nella Juventus: è stato lui, attraverso una Instagram Stories, a far conoscere a migliaia e migliaia di persone la giovane cantante italiana dall’alto dei suoi 178 milioni di follower. Ma chi è Madame? Parliamo di una 17enne di Creazzo, provincia di Vicenza, che ha appena terminato il terzo anno del Liceo Fogazzaro (con un debito di matematica, sottolinea sgaialand). Un talento in erba del mondo della trap, sempre più in voga tra i giovani, che ha avuto grande successo con Sciccherie: il brano – “sponsorizzato” da Cr7 sui social – è stato visualizzato oltre 2 milioni di volte, anche grazie a Cr7 ma non solo, visto che Francesca si è già messa in mostra “da sola” nel recente passato. Tre i singoli all’attivo: oltre al già citato Sciccherie, troviamo l’esordio Anna e il recentissimo 17.

MADAME, CHI E’ FRANCESCA CALEARO

Madame è «il talento musicale più interessante della musica italiana» secondo il critico de La Stampa Roberto Pavanello, con Paolo Giordano che sottolinea su Il Giornale che Francesca Calearo è stata subito messa sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli, una delle più importanti case del panorama nostrano. Un’artista che coniuga originalità e nuovi linguaggi, un mix che ha conquistato il pubblico giovane ma non solo. Intervistata recentemente da Fogazzaro Post, Madame – soprannome nato grazie ad un gioco con una compagna di classe – ha rivelato che il suo stile musicale «si è definito dopo l’ascolto delle canzoni di Emis Killa e Fedez», mentre per i suoi brani non prende ispirazione da nessuno: «Non mi piace fare un mash up di brani di artisti diversi e creare così un nuovo pezzo, non è la mia filosofia. In fase di scrittura faccio riferimento ai miei ascolti passati, come Izi e De André».

