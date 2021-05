Madame/ “Ci sono mattine che mi sento femmina e altre maschio”

Madame, al secolo Francesca Calearo, debutterà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2021. La cantante vicentina lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, celebrando anche il successo di “Voce”, con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo: “Oggi è una giornata speciale. “VOCE” è doppio disco di platino. E posso finalmente annunciarvi che suonerò per la prima volta sul palco del Primo Maggio”. Lo scorso 19 marzo Madame ha pubblicato il suo primo disco omonimo, già disco d’oro. Il disco è composto da sedici brani, nove dei quali sono stati realizzati con la collaborazione di vari artisti, tra cui Carl Brave, Dardust, Ernia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Gaia. Francesca, classe 2002, il prossimo giugno sosterrà la maturità del liceo psico-socio-pedagogico: “Voglio portare a casa il diploma. Sarà il mio vero trionfo”, ha detto a Elle.

La Rappresentante di Lista/ Il successo di "Amare", da Sanremo al Concertone Primo Maggio 2021

Madame: il debutto sul palco del Concerto Primo Maggio 2021

La giovanissima Madame è salita sul palco del Teatro Ariston per il Festival Sanremo 2021 con una serie di look firmati Dior. Francesca ha più volte di non sentirsi donna ma androgina svelando la sua bisessualità: “Ho il pomo d’Adamo e mezzo metro di spalle. Ci sono mattine che mi sento femmina e altre maschio”, ha detto sulle pagine di Elle. Il primo singolo “Anna”, infatti, è dedicato a un amore non corrisposto per la sua professoressa di matematica: “L’amore vero non è mai corrisposto. Io scrivo sempre per qualcuno di preciso. Ma in ogni caso se non scrivo mi sento male”. Il successo è arrivato con “Sciccherie”, nel 2018, che ha conquistato anche Cristiano Ronaldo, che ha usato il brano per una delle sue seguitissime storie social. Su Instagram Madame ha oltre 805 mila follower.

