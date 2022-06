Madame/ Con il singolo “Pare”, torna il tema del bullismo ma…

Madame e il brano “Pare” qual’è il significato?

Madame sta attraversando un buon momento musicalmente parlando e lo capiamo anche dalla presenza ai Tim Summer Hits 2022. L’artista ha cantato insieme all’altrettanto giovane Ghali la canzone “Pare” Tratto dall’album Sensazioni Ultra del trapper.

La canzone affronta un tema molto delicato come quello del bullismo e lo fa da una prospettiva che non avevamo mai trovato prima cioè quella del bullo stesso. Questo permette al pubblico di capire meglio il problema in questione. Per Madame sarà un’estate molto calda visto che dal 5 luglio inizierà una serie di concerti con prima tappa a Roma e un giro per l’Italia lungo fino al 10 agosto.

Madame, un solo album ma tanti successi

Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza il 16 gennaio 2002, è una cantautrice italiana che negli ultimi anni sta ottenendo un grande successo e una grande approvazione presso il pubblico. Sicuramente il suo stile originale e creativo e i suoi testi ricchi di significato la stanno portando a grandi risultati e ad affermarsi nel panorama della musica italiana, pur essendo così giovane. Per il momento ha realizzato solamente un album in studio nel 2021, intitolato Madame. Le sue canzoni più famose sono sicuramente: L’Eccezione, Nuda, Tu mi hai capito, Marea, Voce, Cicatrici, Luna e tante altre, anche con altri colleghi cantanti. Ha realizzato numerosi singoli, sia come artista principale, sia realizzando delle featuring per altri cantanti, come Ghali, Tedua, Sangiovanni, Mengoni e tanti altri. Ha realizzato, da quando è iniziata la sua carriera, numerose collaborazioni con vari artisti italiani.

Sicuramente tutte queste esperienze l’hanno aiutata a crescere musicalmente parlando e ad avere a che fare con grandi artisti imparando trucchi e avendo consigli riguardo a questo mestiere. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui a X Factor come ospite, al Festival di Sanremo, a Notte della Taranta e a Le Iene.

