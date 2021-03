MADAME, COVER DI PRISENCOLINENSINAINCIUSOL A SANREMO 2021/ “L’ho scelta perché…”

Scelta da outsider per Madame, che durante la serata delle cover di Sanremo 2021 si esibirà sulla base in loop di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. In realtà, alla luce del suo percorso artistico e del genere che fa, non stupisce che Madame abbia optato proprio per questo brano. Prisencolinensinainciusol è considerata a tutti gli effetti come il primo rap della storia. Il testo, di per sé, non ha pretese, essendo completamente improvvisato in una lingua che suona vagamente come l’inglese.

Di gran lunga più complesso il messaggio di fondo: la giovane rapper ne parla così in un’intervista del 1° marzo al Giornale di Vicenza. Ha pensato a Celentano – spiega – “perché mi dà anche modo di affrontare un tema che mi è sempre stato a cuore, l’istruzione. È un sistema che va cambiato radicalmente, il mondo cambia e la scuola no”. La sua attenzione per questo tema deriva da una sua antica ambizione: “Sognavo persino di fare l’insegnante”, racconta, “ma si può insegnare anche con l’arte”.

Madame: “Celentano una vera rockstar”

La canzone con cui Madame si presenta stabilmente in gara a Sanremo è Voce, “una lettera d’amore alla propria identità e libertà d’espressione”. Il focus, in realtà, è su un aspetto particolare della sua persona – la voce, appunto –, che le ha permesso di sfondare nel mondo della musica e di affermare la sua personalità artistica ottenendo in cambio un grande successo. “Voce è la mia canzone preferita”, prosegue. “Ho deciso di darle il palco più grande che potessi. Certo, non ambisco alla vittoria, mi sento un po’ fuori gara. Sia per l’età sia per il mio percorso così recente, è ancora un po’ tutto inaspettato”. Non è da escludere, invece, che se tutto andrà bene riceverà i complimenti di Celentano, suo ispiratore in quest’occasione particolare ma in generale nella vita. È “un artista che considero molto libero, lontano dalle convenzioni sociali, come spero di essere anche io… Celentano è proprio una rockstar”.

Madame a Sanremo con Prisencolinensinainciusol

Peraltro, i due hanno già avuto un primo contatto grazie al suo discografico, Filippo Sugar, che l’ha chiamato non appena Madame le ha riferito le sue intenzioni, ovvero l’idea di proporre a Sanremo una cover di Prisencolinensinainciusol. Questa la risposta di Adriano: “Lui ha detto che mi conosceva, che era fan ed era super contento. Ha anche visto le prove della canzone dal cellulare e gli è piaciuta molto, spero di fargli onore al massimo”. La sua è stata una scelta coraggiosa anche perché sul palco sarà da sola: “Ma ci sarà una sorpresa”, anticipa. Su questo, però, non possiamo (né sappiamo) svelare altro.



