Madame, da oggi nuovo singolo “Clito”/ La rapper super i tabù “scritto in 15 minuti”

Esce oggi, venerdì 6 novembre, il nuovo singolo della rapper Madame dal titolo esplicito “Clito”, chiaro riferimento all’organo fondamentale per il piacere femminile. La giovane Francesca – questo il suo vero nome – non ha usato molti giri di parole per scrivere il testo della sua nuova canzone disponibile da oggi. Diminutivo di “clitoride”, il brano è stato accolto con grande interesse dai suoi fan che sin da subito avevano compreso il riferimento diretto. Nel testo Madame scardina ogni tipo di tabù legato al sesso anche grazie all’uso di un linguaggio ed a termini tipici delle conversazioni maschili. Un suo fan via social, come ripreso anche dal portale di Mtv, ha riassunto alla perfezione il lavoro compiuto dalla rapper con questo suo nuovo singolo: “Sei stata capace di distruggere i tabù in una canzone esplicita, prima in Italia. God bless You”. Ed è stata proprio la giovane artista – che su Instagram conta oltre 371 mila follower, a tentare di spiegare il vero significato della canzone.

MADAME, DA OGGI NUOVO SINGOLO “CLITO”: IL MESSAGGIO

Una prima bozza di “Clito” è stata scritta in 15 minuti per poi riprenderla in mano per altri 10 ed arrivare al lavoro finito: questa la confessione fatta da Madame ai suoi follower ai quali ha anche spiegato qual è il vero messaggio della canzone: “Non sono un piccione viaggiatore, una canzone può essere anche espressione di un’emozione”, ha raccontato, “vi ho detto come mi sono sentita: come se la vita mi sco****e mi uccidesse”. Madame continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento della musica rap attuale ed oltre ai singoli “Clito”, “Baby” e “Sentimi”, negli ultimi mesi ha messo a segno una serie di collaborazioni degne di nota tra cui quella con protagonista Marracash contenuta nell’album del collega, “Persona”. Proprio ieri la rapper è stata ampiamente citata in occasione della seconda puntata live di X Factor per via della canzone Sciccherie cantata da Blue Phelix, giovane della squadra capitanata da Emma Marrone.



