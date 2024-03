Madame e Camila Giorgi, chiesto processo per false vaccinazioni Covid/ Erano indagate con altre 19 persone

Chiesto il processo per la cantante Madame, la tennista Camila Giorgi e altre 19 persone iscritte nel registro degli indagati in relazione all’inchiesta sulle false vaccinazioni anti Covid per ottenere i green pass. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui la procura di Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio, per cui ora il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se accogliere o meno la proposta del sostituto procuratore Gianni Pipeschi.

Obbligo vaccinale, sentenza Corte australiana: “Era illegale”/ “Fu una violazione dei diritti umani”

Gli indagati sono accusati a vario titolo dei reati di falso ideologico, come nel caso di Madame e Camila Giorgi, corruzione e peculato. La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il marito Andrea Giacoppo e un altro paio di indagati hanno, invece, chiesto il patteggiamento. Sul caso delle false vaccinazioni Covid la stessa Madame, all’anagrafe Francesco Calearo, aveva pubblicato su Instagram un post, nel gennaio 2023, ammettendo la sua colpa. La cantante aveva parlato dell’estrema paura dei genitori, che sarebbero partiti alla ricerca di una alternativa finendo poi nel «girone infernale di complottismo».

Francia manderà in carcere chi ostacola vaccini?/ Verso legge per reato incitamento all'abbandono delle cure

FALSE VACCINAZIONI COVID, L’INCHIESTA NATA DA UNA SEGNALAZIONE

Ad un certo punto, Madame decise di non ascoltarli più, ma era ormai troppo tardi, perché la questura vicentina l’aveva avvisata di essere indagata. Invece, la tennista Camila Giorgi, indagata con i genitori e i due fratelli, non ha mai reso dichiarazioni pubbliche a riguardo. L’intera vicenda è nata da una segnalazione dell’Usl 8, che aveva riscontrato un numero sospetto di vaccinazioni in due studi medici, quello di Vicenza, della dottoressa Grillone Tecioiu, e quello di Fara Vicentino del dottor Goepel. Da qui le indagini da parte degli investigatori della squadra mobile, che avevano raccolto intercettazioni e immagini della videosorveglianza degli studi medici.

Chi è l'autrice canzone "La noia" di Angelina Mango a Sanremo 2024/ Madame "torna in gara"

I due medici finirono agli arresti domiciliari all’inizio del 2022, misura che fu annullata per entrambi, qualche mese dopo, in quanto non starebbe esistito il rischio della reiterazione del reato. In attesa che la giustizia faccia il suo corso e definitiva luce sul caso dei vaccini Covid e delle false certificazioni, ci si chiede quali siano i rischi reali di Madame e Camila Giorgi. Il Giornale chiarisce che, se fosse accertato il falso ideologico, la pena prevista è pari a 2 anni di carcere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA