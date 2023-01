Madame esclusa da Sanremo 2023?/ Amadeus: “Sarebbe un gravissimo errore se io la estromettessi”

Madame esclusa dal Festival di Sanremo 2023? Parla Amadeus

Continua a far discutere il caso di Madame. La celebre cantante è indagata per falso ideologico a seguito di alcune accuse contro medici che avrebbero fornito green pass falsi. Una questione venuta a galla in vista della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, in partenza il 7 febbraio su Rai1. Ci si chiede infatti se Madame parteciperà alla kermesse o sarà esclusa proprio a causa delle vicende che la vedono protagonista in queste settimane.

In merito si è espresso di recente Amadeus, conduttore di Sanremo 2023 nonché direttore artistico della manifestazione. Durante gli ascolti dei brani in gara in anteprima, come riporta Open, il conduttore ha dichiarato: “Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Sarebbe un gravissimo errore se io estromettessi Madame. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà”.

Madame e Sanremo 2023: parla Stefano Coletta

Non è tutto perché sulla delicata questione si sarebbe espresso anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta, dichiarando: “La posizione giuridica di Madame è quella di indagata, al momento. – ha esordito, facendo poi alcuni chiarimenti con altri casi discussi negli ultimi mesi in Rai – Nei casi di Enrico Montesano e Memo Remigi le immagini parlavano da sole: è stato riscontrato il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico. Noi non sappiamo come sono andate le cose per Madame, negli altri casi ci sono prove evidenti”. Per il momento Madame dunque rimane in gara a Sanremo, ma i prossimi giorni potrebbero cambiare tutto.

