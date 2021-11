Madame fidanzata con una ragazza?/ Pubblica la foto del bacio e fa impazzire i fan

Mentre spopola il nuovo brano in collaborazione con Sangiovanni, Perso nel buio, Madame accende i riflettori, ancora una volta, anche sulla sua vita privata. È una foto pubblicata su Instagram alcune ore fa ad attirare l’attenzione dei fan della cantante, in particolare nello scatto è immortalato un bacio sfiorato con una ragazza. Questa è seduta sulle gambe di Madame e appare chiaro dall’immagine che tra di loro ci sia una forte intimità.

La domanda, dunque, arriva lecita: che si tratti della fidanzata della cantante? Pur essendo abbastanza riservata quando si tratta di vita privata, Madame ha non solo postato una foto su Instagram – dove conta quasi 1 milione di follower – di un bacio, ma non molto tempo fa ha deciso di parlare apertamente della sua sessualità.

Madame fidanzata con una ragazza? “Io sono bisessuale”, aveva rivelato

“Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne.” ha rivelato Madame in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Spiegando poi: “Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti.” La cantante si è poi espressa sul pudore: “Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”, ha tenuto a spiegare, cosa che rende quindi ben chiaro anche il concetto della foto del bacio postata sui social.

