Madame, foto con livido sulla gamba: “Un morso dietro le quinte di Sanremo”/ Cos’è successo

Una foto pubblicata da Madame su Instagram qualche giorno fa è saltato agli occhi di tanti solo nelle ultime ore. Il motivo è un particolare dettaglio che è la stessa cantante, reduce da un complicato Festival di Sanremo, ha sottolineato nella didascalia che accompagna lo scatto. In questo Madame è a gambe nude, incrociate e portate al petto, e guarda l’obiettivo con sguardo serio.

Proprio su una gamba appare un vistoso livido e la cantante svela essere arrivato dietro le quinte di Sanremo. Se la vostra mente vola subito alla presunta rissa avvenuta con Anna Oxa durante la kermesse dobbiamo deludervi perché non è quello il motivo della ferita. È la stessa Madame a confermarlo nel suo post.

Madame e il morso dietro le quinte a Sanremo: cos’è accaduto

“Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi. – ha esordito Madame nel suo post, aggiungendo poi – Still 4 in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male”. La Patti colpevole del livido mostrato altri non è che la sua cagnolina, che, probabilmente spaventata dal trambusto presente dietro le quinte, ha reagito male, mordendo la sua padroncina. Nulla a che fare dunque con la presunta lite con bicchieri che sarebbe avvenuta a Sanremo, della quale sarà proprio Anna Oxa a parlarne questa sera durante la sua intervista a Belve. “La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”, sono state le parole della cantante alla Fagnani.

