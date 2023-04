Madame “Il vaccino falso? Errore di una 19enne”/ “Chi mi comprenderà mi seguirà”

Madame: “Falso vaccino? Di errori ne farò ancora”

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è coinvolta nell’indagine della procura di Vicenza su su false vaccinazioni anti-Covid al fine di ottenere il Green Pass. “Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini”, aveva confermato lo scorso gennaio la cantante, prima della sua partecipazione a Sanremo 2023.

Oggi, venerdì 31 marzo, esce “L’Amore”, il nuovo album di Madame che torna a parlare della questione del vaccino falso: “La cronaca mi ha accompagnato a Sanremo e mi ha dato più voglia di spaccare e dimostrare chi sono al di fuori dell’errore che può aver fatto una 19enne e dello scandalo. Di errori ne farò ancora, sto crescendo. Chi mi comprenderà mi seguirà, chi no forse non aveva un legame forte con me”, ha detto al Corriere della Sera.

Madame: il nuovo disco “L’amore”

Madame, l’artista femminile più ascoltata in Italia nei 10 anni di vita di Spotify, ha presentato sul Corriere della Sera il suo nuovo disco “L’Amore”, un concept album : “L’ho diviso in vari personaggi che parlano fra autobiografia, biografia, fantasia. C’è una distinzione tra la razionalità e la persona da una parte, la creatività e l’artista dall’altra. Nel titolo Amore ha la maiuscola come nei racconti medievali in cui era un personaggio e lo tratto come il nucleo di tutto, l’essenza, l’assoluto che ognuno declina a suo modo, anche in maniera tossica a volte”. C’è meno rap rispetto al suo disco d’esordio: “Un disco rap l’ho fatto e sono una che si annoia in fretta. Ho scritto anche brani in quello stile ma non si inserivano in questo concept. Chissà che per il prossimo disco non ci torni o scelga una terza via”.

