Madame indagata per false vaccinazioni, rabbia medici di base/ “Come Djokovic, ma…”

Madame fa infuriare i medici di base

Madame come Djokovic: il paragone è presto fatto, e anche abbastanza intuitivo visto le ultime notizie che riguardano proprio la cantante. Ad avanzare un simile accostamento è il segretario Fimmg, Federazione dei medici di medicina generale, Pier Luigi Bartoletti, che sulle pagine di Repubblica ha contestato gli irrevocati prossimi impegni di Madame, che salirà sul palco del concerto di Capodanno e qualche settimana dopo addirittura su quello dell’Ariston per Sanremo 2023.

A febbraio è stata infatti aperta un’inchiesta dalla Procura di Vicenza, che ha portato all’arresto di tre persone: tra queste ci sono la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Il fascicolo vede coinvolti anche dei vip come la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi. Le due sono indagate per falso ideologico: in poche parole, avrebbero pagato per non vaccinarsi, fingendo invece di esserlo. Bartoletti, sulle pagine del quotidiano, ha utilizzato dure parole nei confronti della cantante, paragonandola a Djokovic e puntando il dito contro l’Italia, che non ha preso altri provvedimenti come invece l’Australia ha fatto proprio con il tennista.

Madame al Concerto di Capodanno al Circo Massimo

Pier Luigi Bartoletti, in un’intervista a Repubblica, ha commentato in particolar modo la partecipazione di Madame al Concerto di Capodanno al Circo Massimo, affermando: “Gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno. Senza entrare nella specifica vicenda giudiziaria, dico soltanto che gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi facciamo il concerto di Capodanno. Alcuni modelli di comportamento vanno sottolineati. Qui si passa da un atteggiamento forcaiolo a quello di assoluto permissivismo. La gente così non capisce. Vanno evitate cose oggetto di polemica”.

L’assessore romano ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato, ha affermato, come riporta TgCom24: “Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di Capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, a ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione”.