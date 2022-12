Madame: l’outfit a Sanremo Giovani finisce nel mirino web/ “Un Power Ranger”

Sanremo 2023, Madame si presenta tra i Big e le reazioni social sono tra le più disparate

Madame é una dei primi 22 Big ufficializzati alla gara di Sanremo 2023 e, nelle ore della sua partecipazione nella serata di Sanremo Giovani, desta parecchio rumore nel web. In occasione della diretta del 16 dicembre 2022 trasmessa dal Teatro del Casinò di Sanremo in chiaro tv su RaiUno e streaming su Rai play, il duo Amadeus e Gianni Morandi introduce i 6 vincitori di Sanremo Giovani che si aggiungono ai primi 22 tra i Big di Sanremo 2023, oltre a promuovere ufficialmente i titoli delle 28 canzoni in gara al Festival. Tra quest’ultimi, particolarmente attesa era da tempo quello del brano sanremese dell’artista Big, che nella serata della finale di Sanremo Giovani manda il web in tilt, non solo per l’annuncio tanto atteso ma anche per l’outfit sfoggiato per il primo evento di Sanremo 2023. Una mise che molti, tra i telespettatori del Festival, paragonano ad una serie di look maschili iconici. Dall’uniforme di arti marziali del personaggio di Dragon ball, Vegeta, al look stilizzato omino Michelin, passando per il costume del Power Ranger blu. Insomma il paragone che si fa dell’outfit di Madame é a dei look maschili, quasi come a voler definire maschile la miss sfoggiata da Madame sul palco del Teatro Ariston.

Habemus il titolo della canzone di Sanremo 2023

Nel frattempo, al di là dei commenti sul debutto sanremese dell’immagine, Madame fa parlare di sé anche per il titolo della sua canzone sanremese, da lei ufficializzato, che é Il bene nel male. Uno tra i titoli dati per favoriti, tra le canzoni Big sanremesi, alla vittoria di Sanremo 2023. Che lei possa rivelarsi la vincitrice finale del Festival? Chissà. Di certo, la partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023 é già molto discussa online e contribuisce sin d’ora a creare l’hype generale sulla kermesse, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

