Madame: “Nei momenti tossici, ho frequentato la terapia..”/ La confessione d’amore

Madame si racconta senza filtri, dopo Sanremo 2023: l’intervista rivelatrice

Può dirsi una tra i talenti musicali nel cantautorato made in Italy più apprezzati da orecchio pubblico e critica del momento,

Francesca Calearo, in arte Madame, che non nasconde di fare ricorso alla terapia per fronteggiare alla tossicità nella vita. Con il tour nazionale all’attivo fa tappa in data 22 luglio, a Peccioli (Pisa), lunedì 24 luglio a Firenze, il 19 agosto al Follonica Nights festival, il 20 agosto a villa Bertelli a Forte dei Marmi. Può quindi dirsi inarrestabile il fenomeno Pink fluo che rappresenta Madame con la sua musica, che ispira la generazione zeta tra i più giovani talenti e fruitori di musica, anche sulla scia del successo corrente del brano Il bene nel male che l’artista ha presentato per la prima volta all’ultima edizione del Festival della Canzone italiana, per l’edizione Sanremo 2023. E lei non ambisce al mero successo, bensì crede di poter lanciare un messaggio di empowerment femminile, che nasce tra il dolore e la forza delle donne.

La cantautrice italiana raggiungeva la popolarità nel 2018 grazie al brano Sciccherie e, nel mezzo dell’estate 2023, che la vede alle prese con i live show, e il tour così come l’album all’attivo “L’amore con la A maiuscola” parlano dell’amore in ogni forma e colore e la sua evoluzione anche dopo la fine di una storia: “E’ uno spettacolo che ha più momenti, sia energici che intimisti. In poche parole è versatile. Mi pongo in maniera molto intensa e diretta con chi mi segue. L’ho sempre fatto. -fa sapere Madame, alludendo al tour, per poi toccare lati reconditi della sua persona e la sua musica autobiografica-. Vale anche per i rapporti interpersonali, per restare in tema amore, visto che il disco nuovo di questo parla: se io e te ci incontriamo una sera, ci conosciamo, e io sento che ci sono cose in comune, che c’è un legame, beh, sappi che io posso finire col raccontarti anche il mio segreto più nascosto, non me ne frega niente di tenerlo per me. In quel momento mi sento di farlo. E allora lo faccio”.

L’amore per Madame é il motore propulsore in ogni aspetto della vita, così come fa sapere la stessa artista, nel corso dell’intervista rilasciata alla Nazione: “Sono le persone a declinarlo a modo loro ma sempre amore è. C’è una grande luce che arriva all’interno di tutto. Voglio mettere in luce l’amore in tutti i modi ma se devo dirvi come vivo io l’amore, sottolineo nel modo più sano possibile, perché voglio tenere un equilibrio psicologico buono”. E non manca la rivelazione della cantante di un retroscena di vita ricorrente e intimista: “Quando ho vissuto momenti tossici ho sempre frequentato la terapia con molto piacere”.

La verità recondita nella musica di Madame

Nell’album dedicato all’amore, nel bene e nel male, “I temi scorrono come frutti proibiti da assaggiare, fino al finale. Sesso, carne, pregiudizi, ma non solo. In una delle tracce finali, ‘Avatar’, dico ‘l’amore non esiste’. Sembra una visione pessimista, ma non è così. Il pezzo nasce da un fatto: una sera, a un certo punto, ci siamo trovati con delle persone a ballare bendati”. Quindi, la verità dell’amore prosegue: “Una donna, spruzzando dell’acqua profumata, ha iniziato a sfiorarmi e mi sono immaginata una luce che usciva dal mio petto e che mi collegava a lei. Era amore puro. E così è nato il mantra ‘tu non esisti, ma io ti sento’. L’amore per me è anche quella connessione”.

Il nuovo album rappresenta un upgrade musicale nella carriera, per Madame:

“A livello di scrittura, ho iniziato ad avere un’esigenza più comunicativa e diretta. Prima era più un esercizio di stile, invece ora no. Ho qualcosa da dire, lo voglio dire. Con il primo disco ci ho provato, mi sono presentata, ho fatto vedere le mie possibilità, mentre reputo questo il mio primo vero progetto, in cui ho un’idea, c’è un concept e tutto. È molto diretto”.

Non a caso, la cantautrice, poi, rimarca: “Ho scritto molto meno, come quantitativo di parole, però secondo me ho detto molto di più. Questo secondo me è stato il cambiamento artistico grande. E poi l’altra cosa è la musica. Ho fatto più musica in questo disco, nel primo c’erano più basi urban. Ho dato voce ad altri personaggi, ma è tutto frutto della mia fantasia e del mio vissuto.Durante il percorso di scrittura di questo disco, non ho trovato nessun’altra persona che potesse rappresentare quello che volevo dire come avrei voluto. È un progetto personale, un mio delirio”.

Non ha vinto Sanremo 2023, l’ultima edizione del Festival della Canzone che ha decretato Marco Mengoni vincitore, eppure Madame trae il buono dell’esperienza festivaliera:

”Mi sono divertita, per me divertirsi non vuol dire necessariamente essere felici. Anche qualche cosa da affrontare, di difficile, può essere divertente. E Sanremo lo è stato. Io, prima di andare a Sanremo, ho avuto paura di non godermelo, di non fare bene, di sbagliare. Ho lasciato parlare la musica e le performance creando una storia nella storia grazie alla cover di Via del Campo di De André e al brano Il bene nel male che era in gara”, conclude la 21enne, Madame.

