Madame/ “Scoperta” da Cristiano Ronaldo, ora a 19 anni è già una star

Madame non si fa aspettare dal suo pubblico e torna ai Seat Music Awards stasera, 9 settembre 2021. La giovanissima cantante di Vicenza, avrò la possibilità di cantare nella sua città natale in un concerto in Piazza della Signoria. Madame ha dichiarato di sentirsi molto più emozionata per questo evento rispetto alla sua partecipazione a Sanremo. Nonostante non sarà presente il pubblico, la ragazza è molto felice di questa possibilità, soprattutto perché a quanto lei afferma, nessuno è poeta in Patria.

Il suo rapporto con la città è molto buono, infatti, il mio ultimo video non casualmente è stato girato proprio a Vicenza. La cantante è determinata ad andare avanti e a non guardarsi mai indietro, ama quello che fa e nel contempo teme di esibirsi dal vivo in quanto è alla sua prima esperienza. Il rap è la mia passione, dichiara, in quanto attraverso di esso posso affrontare di tutto, anche le cose più scomode. a dividere il palco con lei ci sarà il suo grande amico e collega Sangiovanni, al quale è legatissima e, stando a ciò che asserisce, gli trasmette la carica necessaria.

Madame, a soli 19 anni un grande successo

Madame ha soli 19 anni e deve la sua fama a Ronaldo, in quanto, pare la abbia notata e subita apprezzata, utilizzando il suo brano Sciccherie per il suo profilo Instagram. Una delle poche cantanti rapper donna, vanta collaborazioni con i Negramaro, Ghali e Marracash. Ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano Voce, ottenendo un notevole successo di critica e pubblico.

Farà parte del cast dei grandi artisti che si esibiranno all’Arena di Verona nell’ambito dei Seat Music Award. Il suo ultimo brano Marea, è una delle hit di maggior successo dell’estate ed è proprio di questo che ama parlare attraverso i suoi profili social, poche pubblicazioni che riguardano altro, infatti, stando a quanto asserito dalla cantante, non ama spendersi in opinioni riguardo a ciò che accade, in quanto spesso non riesce ad averne. Solo foto che riguardano la sua vita e le sue canzoni, perché è così che vuole che si parli di lei.

Video di Marea ultimo singolo di Madame





