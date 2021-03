Madame “Sono bisessuale, voglio scegliere”/ “Fluida, si sc*pa di più!”

Madame torna a parlare della sua rivelazione sanremese sulla sua libertà di voler amare o andare a letto con chi vuole, uomo o donna che sia. Le sue parole hanno un po’ fatto arrabbiare le community LGBT e oggi lei risponde a tono in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano sottolineando quale importanza per lei abbia l’assenza di etichette in questo caso: “Le community sono importanti, per molte persone sono un rifugio necessario. Ma nella mia crescita voglio avere il diritto di provare a scegliere. Ho il diritto i di essere bisessuale”. Lei stessa poi ammette di essere ancora in corso di accettazione del suo vero essere e poi si lascia andare ad una battuta finita già nel mirino di tutti visto che, parlando ai microfoni del giornale rilancia: “Fluida. Se mi passa la battuta, si scopa di più!”.

Madame “Sono bisessuale, voglio scegliere”

Nel corso dell’intervista non manca di definirsi libera, di voler provare l’amore di una donna per parlarne e di sicuro Madame si dice lontana da percorsi stabiliti perché per lei il corpo resta un mezzo ma quando le chiedono chi sia davvero Madame, risponde: “E’ la mia guida, la lascio parlare, è il mio canale di comunicazione. Io, Francesca, sono solo un’adolescente incasinata”. Poi rivela un altro lato di se che pochi conoscono ovvero il momento in cui a scuola le maestre l’hanno fatta iniziare dalla seconda elementare perché sapeva già leggere e scrivere ma anche quando poi a liceo fu bocciata perché troppo concentrata sulla musica. Il suo sogno proibito? Justin Bieber. Sogna un like da lui e per un remix di Voce in duetto con lui.





