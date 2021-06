Madame, video “Marea”/ Boom visualizzazioni su YouTube, Ermal Meta: “Una bomba”

E’ uscito su Youtube il videoclip ufficiale dell’ultimo singolo di Madame “Marea“. Prodotto da Borotalco tv e diretto da Attilio Cusani, rappresenta un sogno ad occhi aperti, dove la cantante è sdraiata su di un letto tra le lenzuola che si animano e assumono diverse forme fino a diventare delle presenze. All’improvviso Madame passa in un’ambientazione che sembra il set di Hunger Games, e lei indossa anche una divisa aderente simile a quelle che si vedono nella saga fantasy.

Selvaggia Lucarelli difende Madame "Messaggio ruvido ma giusto"/ "Scortesia a palate"

La stessa artista aveva definito, con un post su Instagram, il video di Marea come “un sogno”, e guardarlo dà proprio la sensazione di ritrovarcisi dentro. Già il brano, uscito con la pubblicazione del suo disco post-Sanremo, presenta un sound quasi ipnotico ed è un invito a ballare e sentirsi liberi. Inoltre, con quel ritmo tribale che sembra arrivare da un altro continente, travolge come un’onda chi lo ascolta dando la sensazione di perdersi e di provare emozioni forti allo stesso tempo.

MADAME "NON CHIEDETEMI FOTO SE..."/ Ermal Meta la difende, lei attacca influencer

Madame in tendenza su Youtube

Pubblicato da due giorni il nuovo video di Madame ha raggiunto oltre 310 mila visualizzazioni, e attualmente è alla posizione numero 15 nella sezione tendenze per la musica di Youtube. Ad apprezzare il lavoro dell’artista, oltre ai suoi fan, è stato Ermal Meta che lo ha definito “Un video bomba“. Il cantante la stima molto tanto che, a seguito delle recenti critiche che le sono state fatte in merito al caso della foto chiesta mentre stava mangiando, si era schierato in sua difesa.

Dopo questa parentesi che l’ha fatta essere al centro dell’attenzione mediatica per un po’ di giorni, Madame continua a concentrarsi sulla musica pubblicando il video della sua hit estiva “Marea” e pensando al tour invernale con cui a fine 2021 chiuderà questo anno pieno di successi presentando live il suo album. Farà tappa a: Roma (3 e 4 dicembre), Firenze (6 dicembre), Napoli (9 e 10 dicembre), Torino (16 dicembre), Milano (19 e 20 dicembre).

Madame/ Video, "Marea" è il nuovo singolo, ritmo tribale perfetto per l'estate





© RIPRODUZIONE RISERVATA