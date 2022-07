Madame, “Voglio convertire la mia amica gay”/ Scoppia la polemica social…

Madame fa scoppiare la polemica social, cosa è successo?

Madame ha scatenato una vera bufera mediatica sui social. La cantante ha postato su Tik Tok un video in compagnia di Alessia, la sua assistente personale. Madame ha dichiarato di voler convertire la sua amica gay. Madame ha però generato un caso mediatico attorno ad alcune sue dichiarazioni che non sono affatto piaciute al pubblico che l’ha bollata come omofoba. L’artista ha pubblicato su TikTok un video in compagnia di una sua amica omosessuale. Nel filmato è possibile vedere Madame che prova a “convertire” la ragazza, ma in realtà il siparietto è solo un gioco. Nonostante il video ironico, non sono mancate critiche e polemiche. Per l’occasione, Madame ha preso in prestito il video di una nutrizionista chiamata Diminutrizione e ha detto: “Basta demonizzare la banana. Anche quando sei a dieta, salvo particolari patologie, la puoi mangiare due frutti al giorno, variando il più possibile la qualità. Chiaramente non tutti i giorni, due banane”.

Madame ha coinvolto infatti l’assistente intitolando il tiktok: “Quando cerchi di dissuadere la tua amica lella al piacere della banana”. Lo scherzo di Madame non è stato colto da tutti e sono seguite critiche. Un utente ha scritto su Twitter: “Ah certo, invalidare un orientamento sessuale è una cosa ironica e molto divertente”. Un altro invece ha aggiunto: “Mamma mia che ridere la terapia di conversione uno spasso come se non cercassero già di farcela gli uomini. Madame subito a Colorado”. Il video ha diviso i social creando spaccature. Voi cosa ne pensate?

Madame si è sempre schierata negli anni a favore della comunità LGBTQ+. In un’intervista di qualche tempo fa al Messaggero, l’artista aveva rivelato di essere fluida e di non riconoscersi in un orientamento sessuale ben definito. L’artista aveva dichiarato: “Non mi dà fastidio. Io penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa l’acqua quando prende la forma del recipiente. Quel che dicono su di me, non mi importa: ho scelto alcuni che mi definiscano, gli altri non mi interessano”.

A Vanity Fair l’artista aveva fatto poi una precisazione dichiarando di essere bisessuale. Madame ha sempre odiato le etichette e per questo ha amato diventare il simbolo della generazione fluida: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Ho detto di essere bisessuale, sto accettando fino in fondo ciò che sono. Fluida. Se mi passa la battuta, si scopa di più! Come farei a descrivere l’amore per una donna senza averlo mai provato? E devo innamorarmi di un uomo, per poterlo cantare. Non seguirò percorsi prestabiliti. Il mio corpo è un mezzo. Sono una locomotiva che fa girare le ruote sopra binari che costruisco man mano”.













