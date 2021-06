Madame vs fan su Twitter/ “Non chiedermi foto se non hai fatto nulla per me”

Nelle ultime ore Madame si è sfogata sul suo profilo Twitter dopo aver ricevuto la richiesta di un fan di scattare una foto insieme. Non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che il tutto è accaduto mentre l’artista stava mangiando, ma anche per il disagio che avrebbe provato nell’essere riconosciuta solo per essere stata a Sanremo. Le parole che Madame ha usato nel tweet che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo sono state: “Se non hai ascoltato il disco, o se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di diciannove anni”.

Nonostante la cantante abbia eliminato il tweet in questione, probabilmente per i numerosi commenti negativi che ha ricevuto, il suo nome è salito in tendenza sul social. Molti utenti hanno iniziato a scriverle di essere più umile e di non tirarsela così tanto, alcuni hanno contribuito ad ironizzarci sopra creandone dei meme.

Madame e la polemica sul suo tweet: arriva la replica

Dopo aver notato di aver suscitato una pioggia di commenti su Twitter e, in generale, sul web, Madame ha replicato. Lo ha fatto lasciando un commento sotto un post Instagram fatto dalla pagina Trash Italiano: “Se un giorno vi dovesse capitare che quindici persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi ‘Ah ma tu sei quell* che ha fatto quello‘ e facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1 non sanno nemmeno cosa fate nella vita, 2 state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. Ps. Ascoltando i pezzi sulle piattaforme, per chi non lo sapesse, si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti”.

Madame ha ricevuto i commenti di solidarietà di alcuni colleghi, ma sono tanti quelli che, invece, le hanno scritto di fare tesoro anche di una foto chiesta in questi modi. Luca Argentero, per esempio, le ha risposto: “Vanne fiera! Magari dopo averti incontrata si vanno ad ascoltare anche il disco”. Inoltre, il ballerino Fabrizio Prolli ha commentato: “Se non voleva la fama, non lottava per avere la fama”.



