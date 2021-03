Madame X/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 10 marzo)

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 10 marzo, alle ore 16:40 la messa in onda del film “Madame X”. La pellicola è stata prodotta è girata nel 1966 negli Stati Uniti d’America dalla Universal la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia di questo film è stata curata da David Lowell Rich, il soggetto è stato scritto da Alexandre Bisson e la sceneggiatura porta la firma di Jean Holloway. Il montaggio è stato eseguito da Milton Carruth, le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Russell Metty. Nel cast figurano tra gli altri Lana Turner, John Forsythe, Ricardo Montalban, Constance Bennett, Burgess Meredith, Keir Dullea e Warren Stevens.

Madame X, la trama del film

Holly Parker, modesta commessa di un grande magazzino, è sposata con il miliardario Clayton “Clay” Anderson, da cui ha avuto un figlio, Clayton Jr.. Sentendosi trascurata da marito, spesso assente per lavoro, Holly lo tradisce con l’amico di famiglia Phil Benton. Quando la donna decide di chiudere il rapporto con il suo amante, tra i due nasce un’accesa discussione in cui Phil muore, dopo aver battuto la testa sulle scale. A casa, Holly deve affrontare la suocera Estelle, che grazie a un detective privato ho scoperto che la nuora si trovava sulla scena del delitto. Nonostante sia innocente, Holly deve subire il ricatto della suocera, che la obbliga a lasciare la città per non compromettere la carriera del marito e il futuro del figlio. Holly parte così su una nave alla volta dell’Europa, mentre in America viene data per dispersa in mare. In Danimarca, Holly si innamora di Christian Torber, ma l’idillio dura poco: la donna decide di ricominciare a vagabondare per il mondo. In Messico conosce un uomo senza scrupoli di nome Dan Sullivan, che tra le cose di Holly trova un giornale sulla sua presunta morte. Dan capisce che Holly è la donna di cui si parla e decide di ricattare Clay. A New York, per evitare che il marito ed il figlio vengano a sapere dei suoi trascorsi, Holly uccide Dan, ma viene scoperta. Al processo si rifiuta di rivelare il suo vero nome e inaspettatamente il suo difensore sarà propio il figlio, giovane avvocato al suo primo processo.



