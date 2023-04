Maddalena attacca la Celentano e piange ad Amici 2023: “Stufa delle sue cattiverie”/ Malgioglio sbotta!

Scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano per Maddalena ad Amici 2023

La lettera inviata dalla maestra Alessandra Celentano a Maddalena, insieme al guanto di sfida contro Isobel, scatena liti e scontri nel corso del terzo serale di Amici 2023. Non è solo Emanuel Lo a dirsi risentito per le parole forti usate dalla maestra contro la sua allieva, ma anche Cristiano Malgioglio critica i termini usati contro Maddalena. “Insignificante” e “pulcino” sono le parole che più di tutte scatenano le reazioni in studio.

Al momento di dare la sua votazione, Malgioglio critica Alessandro Celentano: “Io capisco che porti l’acqua al tuo mulino ma tu demoralizzi troppo questa ragazza! – tuona il giudice – Non è carino che tu vai a dire che è un pulcino! Non sono complimenti, queste cose da animaletti non mi piacciono!” continua.

Maddalena attacca la maestra Celentano e piange ad Amici 2023: “Stufa della sua cattiveria”

“Caro Cristiano, al giorno d’oggi trovare persone che dicono quello che pensano non è tanto facile!”, replica però la Celentano, spiegando che nella danza è solita fare degli esempi e paragoni usando gli animali per far meglio intendere ciò che vuole dire. Anche Maddalena però chiede la parola per dire qualcosa alla maestra Celentano: “C’è differenza tra dire la verità, che è verità per lei, e dire cattiverie. Mi sono stufata delle sue cattiverie!” tuona la ballerina, non trattenendo le lacrime.

