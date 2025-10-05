Chi è Maddalena Bertoldi, fidanzata di Alessandro Michieletto: chi è la giovane al fianco del pallavolista ormai da diversi anni?

Si chiama Maddalena Bertoldi la fidanzata di Alessandro Michieletto, al suo fianco ormai da diversi anni. La giovane è dunque la donna che si cela dietro ai successi del pallavolista italiano, sempre pronta a sostenerlo nei momenti positivi, come quello che sta vivendo negli ultimi tempi, sia in quelli negativi. Era infatti con lui anche a Tokyo 2020, spedizione non positiva per l’Italia di volley. Diversamente l’anno successivo, quando gli azzurri hanno vinto il Mondiale, ha festeggiato il grande traguardo del compagno con orgoglio e soddisfazione. “Insieme in uno dei momenti più belli della mia vita” ha scritto proprio nel 2022 Alessandro, postando un tenero bacio con la fidanzata sui social, con la medaglia appesa al collo.

Chi è Maddalena Bertoldi, la fidanzata di Alessandro Michieletto: tra viaggi e volley

Maddalena Bertoldi, la fidanzata di Alessandro Michieletto, è sempre al suo fianco in ogni singolo torneo, pronta a seguirlo anche in capo al mondo. Da Tokyo alla Polonia, arrivando fino a Parigi e poi alle Filippine, la compagna del pallavolista non lo lascia mai da solo, facendo il tifo per lui in ogni istante. Ma cosa sappiamo della giovane, al di là del suo rapporto con Alessandro? Poche le informazioni sulla sua vita privata. Su Instagram, infatti, Maddalena condivide spesso foto di viaggi, tante volte proprio in compagnia di Alessandro, senza però svelare molto su di lei. Poche, infatti, le info che abbiamo sulla sua formazione e sul suo lavoro. Sappiamo però che vive proprio con il giocatore di volley e che insieme hanno un simpatico cagnolino di nome Simba.