Tutto su Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio: ecco come si è conosciuta la coppia.

Momento magico professionalmente per Giacomo Giorgio che sta vivendo un periodo d’oro anche sentimentalmente. Al suo fianco, infatti, c’è la fidanzata Maddalena Botta che non fa parte del mondo dello spettacolo e che ha conquistato il suo cuore con semplicità e dolcezza. Dopo i primi rumors, i due hanno ufficializzato la relazione pubblicando una foto in cui si scambiano un tenero bacio. Maddalena lavora come digital pr di Dolce & Gabbana, ha 26 anni ed è cresciuta sul Lago di Como. Per terminare gli studi alla cattolica si è poi trasferita a Milano.

Su Instagram, ha un profilo pubblico seguito da più di 17mila followers tra i quali ci sono anche diversi vip, segno che è un nome conosciuto nell’ambiente. Nonostante tutto, però, mantiene un basso profilo pubblicando pochissimo sui social.

Maddalena Botta e Giacomo Giorgio: come si sono conosciuti

Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, Maddalena Botta e Giacomo Giorgio si sono conosciuti dietro le quinte degli show di Dolce & Gabbana per cui lavora. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che si è trasformato in amore. Pur avendo ormai ufficializzato la relazione, i due vivono la storia con molta discrezione mostrandosi insieme solo nelle occasioni ufficiali.

Una storia bella, serena che diventa sempre più importante e che rende sereno l’attore che sta vivendo. Tra le foto pubblicate su Instagram da Maddalena, c’è una foto di un bacio scattato sul red carpet del Festival di Venezia accompagnata dalla didascalia “tanto così”.