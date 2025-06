Chi è Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio: l'attore di Mare Fuori e Doc Nelle tue mani esce allo scoperto con una foto: gossip acceso

Chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio, Maddalena Botta: l’attore di Mare Fuori esce allo scoperto

I rumor delle scorse settimane hanno trovato conferma: Giacomo Giorgio ha una nuova fidanzata. Di recente, infatti, l’attore diventata celebre e famoso grazie al ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori è stato beccato in compagnia di una misteriosa ragazza in atteggiamenti molto intimi e complici. Tuttavia si trattava solo di indiscrezioni e rumor per accendere il gossip. Adesso, invece, è lo stesso attore che è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, postando una foto inequivocabile sui suoi profili social in cui si scambia un tenero bacio con la sua ragazza.

Chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio? Sulla giovane le informazioni sono pochissime, si conosce il nome Maddalena Botta e la professione Digita PR di Dolce e Gabbana ed altri band. Nlla si sa sull’età o altro. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, l’attore di Mare Fuori, Bel Canto, Doc Nelle tue mani ed altre fiction è uscito allo scoperto postando la foto mentre si scambiava un bacio con la giovane, con sullo sfondo lo scenario bellissimo. Insomma non ci sono più dubbi, Giacomo Giorgio ha una fidanzata.

Maddalena Botta è la fidanzata di Giacomo Giorgio: smentito il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Desirée Popper

È Maddalena Botta la fidanzata di Giacomo Giorgio, nei mesi scorsi, invece, era esploso il gossip su un possibile flirt di Giacomo Giorgio con Desirèe Popper, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti sul set di Mare Fuori, dove entrambi hanno recitato e da lì sarebbe nato un certo feeling. Era stata la pagine di Very Inutil People riportando una segnalazione di un loro avvistamento in atteggiamenti inequivocabili. Poco dopo era stato lo stesso attore a smentire il flirt tramite Fanpage: “Non sono veri non necessariamente se vai a cena con un’attrice o con un’amica modella c’è un flirt. Esiste anche l’amicizia tra uomo e donna.” Considerando la foto postata sui social, invece, non ci sono dubbi che non si tratta di un’amica ma che Maddalena Botta è la fidanzata di Giacomo Giorgio.