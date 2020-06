Maddalena Bregani, moglie Stefano Boeri/ Una storia d’amore blindata

Pubblicità

La storia d’amore fra Maddalena Bregani e il marito Stefano Boeri è più che blindata. Lui, l’archistar milanese, si è già fatto notare come architetto e professore. E anche la moglie è arriva nel settore della produzione culturale e della comunicazione. Purtroppo la volontà di entrambi di mantenere intatta la privacy non ci permette di conoscere nemmeno la data del loro matrimonio. Le uniche notizie riguardano i due figli che hanno avuto insieme, Filippo e Antonio. Lo stesso Boeri del resto si guarda bene dal condividere sui social qualsiasi contenuto che riguardi la sua famiglia. Oggi, giovedì 11 giugno 2020, Stefano Boeri sarà ospite di Ogni cosa è illuminata nella prima serata di Rai 3. Anche la Bregani non è così attenta alle comunità online. Il suo ultimo post risale alla settimana scorsa, quando ha scelto di condividere un’immagine del tutto nera come lotta silenziosa contro il razzismo e gli abusi da parte della polizia americana ai danni della comunità di colore.

Maddalena Bregani, moglie Stefano Boeri: in onda il suo documentario

Anche Maddalena Bregani conosce bene il mondo della televisione e della macchina da presa. Nelle scorse settimane, la moglie di Stefano Boeri ha visto andare in onda il suo documentario Sulle tracce di Maria Lai, trasmesso nel corso di Art Night su Rai 5. “Ulassai, Ogliastra. Qui, nel 1919 è nata Maria Lai e qui è tornata a vivere negli ultimi anni della sua vita”, ha sottolineato in un altro post, parlando dell’artista sarda scomparsa nel 2013. Pochi post sul profilo social della Bregani, molti dei quali legati al suo lavoro. Paesaggi, statue, monumenti. Dai più antichi ai più moderni, la moglie di Boeri dimostra di subire lo stesso fascino del professore per antichità e moderno. Spulciando negli anni addietro, scopriamo invece che la coppia ha collaborato in diverse occasioni. Una delle quali riguarda il progetto theTomorrow, che porta la firma dei due coniugi e altri collaboratori come Pier Paolo Tamburelli, Tommaso Sacchi e Lorenza Baroncelli. Una rivista web realizzata nel 2014 in occasione della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia e con cui il gruppo ha voluto parlare all’Europa.



