Maddalena Corvaglia, chi è l’ex fidanzata di Enzo Iacchetti: la carriera televisiva

Enzo Iacchetti ha vissuto in passato un amore importante, quello per l’ex moglie Roberta dalla quale ha avuto anche un figlio, Martino, nato nel 1986. Ma la sua più chiacchierata storia d’amore è stata indubbiamente quella con l’ex fidanzata Maddalena Corvaglia, che ha dominato i rotocalchi di cronaca rosa dal 2002 al 2007, anno dell’addio. Classe 1980 e nata a Galatina, in provincia di Lecce, Maddalena Corvaglia è stata dal 1999 al 2002 storica Velina di Striscia la Notizia al fianco della collega mora Elisabetta Canalis.

Il tg satirico di Antonio Ricci le diede grande popolarità, diventando un noto volto televisivo e partecipando a diversi programmi: tra il 2003 e il 2005 è stata inviata di Alberto Castagna per Stranamore, nel 2013 ha preso parte al reality di Canale 5 Jump! Stasera mi tuffo e, nel 2024, a Pechino Express in coppia con Barbara Petrillo. Inoltre si è dilettata anche come conduttrice televisiva, affiancando Vittorio Brumotti e il Gabibbo al timone di Paperissima sprint nelle estati tra il 2016 e il 2018.

Enzo Iacchetti e l’ex fidanzata Maddalena Corvaglia si conobbero proprio a inizio anni 2000, quando lei era Velina e lui conduttore di Striscia la Notizia. “Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle“, aveva raccontato il conduttore in un’intervista al Corriere della Sera nel 2019. Tuttavia il loro rapporto cambiò negli ultimi anni: “Ero diventato suo papà. Dopo sei anni ho iniziato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”. Io le rispondevo: “Ci ho passato la vita a suonare, vai da sola”“.

Anche l’ex Velina è intervenuta nel merito della loro rottura, confidando al Corriere nel 2023 cosa la fece innamorare del conduttore e, a seguire, perché si sono lasciati: “Mi colpì perché Enzino non c’entrava niente con quel mondo, era puro, di un’intelligenza superiore, colto. L’ho rivisto un anno fa nel suo locale e ho capito perché ci sono stata sei anni. Le storie però finiscono, io ci provo e ci riprovo, ma quando dico basta è basta, per noi è venuto quasi da sé, lo abbiamo deciso insieme“.