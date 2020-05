Maddalena Corvaglia/ Crisi col fidanzato Alessandro Viani? C’è lui dietro la lite con Elisabetta Canalis…

Pubblicità

Maddalena Corvaglia continua ad essere nel mirino degli amanti del gossip: la showgirl è in crisi con il fidanzato Alessandro Viani? Da qualche settimana ormai non si parla altro nei siti di cronaca rosa e pare che in qualche modo c’entri anche la lite con Elisabetta Canalis. Secondo le voci di corridoio riferite da Diva e Donna infatti l’ex velina sarebbe sul punto di far crollare la sua relazione con Alessandro, forse per via della distanza e per dei problemi che sarebbero nati nell’ultimo periodo. In passato si è parlato di nozze per i due, ma ora il punto interrogativo è d’obbligo. Che cosa c’entra quindi la Canalis? La Corvaglia ha lasciato Los Angeles a favore dell’Italia proprio per amore di Viani: in America, la showgirl era in società con l’ex velina. Le due hanno aperto una palestra, ma il ritorno in Italia di Maddalena avrebbe complicato il progetto e quindi anche il rapporto fra le due ragazze. A dimostrare che i rapporti si sarebbero raffreddati c’è anche un altro dettaglio: da tempo ormai non si seguono più su Instagram. Un segnale che, secondo i fan di entrambe, potrebbe confermare la crisi in atto.

Maddalena Corvaglia, come ha trascorso la quarantena?

Come sta trascorrendo la quarantena Maddalena Corvaglia? Di certo impegnata in tante coccole grazie alla figlia Jamie e ai due ‘cuccioli di casa’, un simil Labrador e un Carlino. A quanto pare però quest’ultima, Saphi, è già sul ponte dell’arcobaleno. “Ciao Saphi”, scrive Maddalena, “ovunque tu sia adesso amore mio, stai attenta ai Carlini! In questi mini video vi presento Stanlio e Ollio. Franco e Ciccio. Il diavoletto e l’acqua Santa”. Oggi, lunedì 18 maggio 2020, Maddalena Corvaglia sarà invece una delle protagoniste degli scherzi di Pio e Amedeo che vedremo su Emigratis. La showgirl infatti incontrerà il duo comico grazie ad una delle ultime imprese: convincere l’amico Michele, un ragazzo autistico, a sbancare a Las Vegas. Grazie alle sue abilità matematiche, il ragazzo potrebbe vincere facilmente, ma ha anche delle richieste. Ovvero farsi fare delle coccole da alcune ragazze. E visto che il duo si trovava a Los Angeles, quale migliore occasione per coinvolgere la Corvaglia? Lo scherzo ovviamente si riferisce a diversi mesi fa, quando la showgirl non aveva ancora scelto di ritornare nel nostro Paese per amore di Alessandro Viani. Clicca qui per guardare il video di Maddalena Corvaglia.

Foto, l’amore per i cani





