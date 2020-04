Maddalena Corvaglia “Cu*o a terra”/ Video, il sexy siparietto con l’aspirapolvere…

Pubblicità

Maddalena Corvaglia si è resa protagonista sui social network di un video diventato virale in poco tempo e non solo perché l’ex velina indossa una striminzita tutina nera ma anche per quello che è successo subito dopo la sua entrata in scena. Nel video la vediamo indossare una tutina che mostra le gambe sull’uscio di una porta che le permette di entrare in sala da pranzo con i pattini a rotelle e un’aspirapolvere in mano. Quello che sembra essere un tentativo di mostrare tutta la sua sensualità finisce in una gaffe che fa ridere sia lei, che rimane a terra a scompisciarsi dalle risate, sia chi ha avuto modo di guardare il video. Muovendosi in maniera seducente cerca di passare l’aspirapolvere con cura, ma ancora prima di iniziare, scivola all’indietro sbattendo violentemente il cu*o a terra. Per fortuna non si è fatta niente e lo dimostrano le risate che ci fa vedere direttamente da terra. Intanto i fan sui social condividono il video e apprezzano l’ironia dell’ex velina di Striscia la Notizia, storica bionda della coppia formata con la mora Elisabetta Canalis. Nonostante la scena alla fine non sia troppo sensuale sono in molti quelli che hanno voluto notare il fisico scolpito e lo stato di perfetta forma.

Maddalena Corvaglia, come sta passando la quarantena?

Come sta passando Maddalena Corvaglia la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus? Come tanti altri vip anche l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di utilizzare i suoi canali social per raccontare le sue giornate ai fan. Su Instagram ha addirittura 1.2 milioni di follower e giornalmente condivide foto e video, ricevendo vagonate di like. Tra gli ultimi post ce n’è uno che dimostra la sua agilità, la vediamo in orizzontale reggersi sullo sportello di una mano con l’aiuto degli elastici per atleti, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Nel commento scrive: “Non vedo l’ora di ritornare alla normalità! Andrà tutto bene. Io non posso aspettare di tornare alla normalità”. Sono molti poi i messaggi di speranza nei confronti del pubblico e anche quelli che vogliono far capire al pubblico che da parte di Maddalena ci sia il braccio teso per cercare di capire che dando ognuno il proprio contributo usciremo da questo terribile periodo più forti di prima.

