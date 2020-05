Maddalena Corvaglia/ Dal lutto alla crisi col fidanzato Alessandro: “Addio amore mio”

Pubblicità

Non sono stati giorni facili per Maddalena Corvaglia e non solo per la pandemia di Coronavirus. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram un post con il quale ha svelato di aver subito un lutto. Il suo cane, Saphi, è morto e Maddalena ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio ma anche con una serie di foto che li ritraggono insieme. “Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido.Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire … speciale?” ha scritto, citando il film e libro “Io e Marley”. Così ha aggiunto: “Credo che questo film abbia fatto piangere tutti, anche i più impavidi. Vero? Ciao Saphi! Ovunque tu sia adesso amore mio, STAI ATTENTA AI CARLINI!”

Maddalena Corvaglia in crisi col fidanzato Alessandro?

Maddalena Corvaglia dà il suo ultimo saluto al suo cagnolino Saphi, ma sembra non sia l’unica brutta notizia che riguarda l’ex velina. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Diva e Donna, Maddalena sarebbe in crisi col suo fidanzato Alessandro. “Il 12 gennaio scorso lui ha organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni dell’ex Velina. Quindi prima dell’isolamento da Coronavirus tutto sembrava procedere a gonfie vele. Fonti vicine alla coppia ora dicono che la quarantena ha un po’ raffreddato e allontanato la coppia, che si è trovata a vivere l’amore a distanza.” si legge sulla nota rivista. C’è dunque aria di crisi tra i due?





