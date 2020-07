Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani si sono lasciati/ Lei resta in silenzio, lui..

Maddalena Corvaglia sarebbe tornata nuovamente single. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna, sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il suo ultimo compagno, Alessandro Viani, sarebbe giunta al capolinea. Diva e Donna dà per certa la notizia della rottura, anche se i motivi che avrebbero spinto la Corvaglia e Alessandro a dirsi addio non sono ancora stati resi noti. Da parte dei diretti interessati, al momento, non c’è stata alcuna conferma o smentita. Maddalena Corvaglia non ha mai commentato i gossip sulla sua vita privata preferendo restare in silenzio ed è quello che sta facendo anche in questo periodo dedicandosi alla figlia Jamie e godendosi le vacanze con gli amici.

MADDALENA CORVAGLIA E ALESSIADRO VIANI: I PRIMI RUMORS SULLA CRISI

Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani hanno sempre vissuto la storia d’amore in modo riservato. I primi rumors sulla crisi di coppia, tuttavia, erano circolati già nei mesi scorsi. Diva e Donna, già a maggio, parlava di un piccolo raffreddamento nel rapporto di coppia, provato dalla quarantena. Poi il ritorno alla normalità e la voglia di sole e di mare hanno portato la Corvaglia in Puglia dove si è rilassata insieme alla figlia Jamie con cui ha un rapporto splendido. Di Alessandro nessun avvistamento. Da tempo, infatti, sui social, la Corvaglia non pubblica foto di coppia. Sarà un modo per confermare la fine di un amore? I fans restano in attesa di una conferma o di una smentita. Per il momento, però, la Corvaglia continua a restare in silenzio.



